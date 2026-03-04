Боксьор в тежка категория протестира: Мачът на Усик с Верхувен не трябва да е за титла

Британският боксьор в тежка категория Дейв Алън изрази мнението си относно предстоящия двубой между Александър Усик и кикбоксьора Рико Верхувен. В интервю за talkSPORT Алън коментира новината, че Световният боксов съвет (WBC) е потвърдил, че срещата ще бъде за световната титла.

„Познавам Рико Верхувен. Всъщност се запознах с него в Болтън“, сподели Алън. „Прекрасен човек, направихме малко спаринг. Той е наистина добър боец, може би един от най-великите кикбоксьори в историята. Но това е бокс, нали? А Усик е може би най-добрият в тежка категория за последните 20 години. Така че на мен този мач не ми допада. Не бива да бъде одобряван като мач за титла в тежка категория, а трябва да е демонстративен“

WBC одобри важен елемент за мача между Усик и Верхувен

„Усик трябва да се откаже от поясите си и да позволи на Уордли, Кабайел и всички тези изгряващи боксьори в тежка категория да получат шанс да станат шампиони. Нека те го направят, а той може да си прави демонстративни мачове другаде. Не искам да му завиждам, защото има невероятна кариера, но нека не го прави за сметка на кариерите на други хора“, добави той.

Усик действително има забележителна кариера, но фактът, че кикбоксьор със само един професионален боксов мач може изведнъж да се изкачи на върха и да получи шанс за световна титла, не се приема добре от мнозинството. Повечето боксьори посвещават целия си живот в преследване на подобна възможност.

Официално: Усик срещу Верхувен на 23 май в Египет