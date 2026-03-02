Популярни
WBC одобри важен елемент за мача между Усик и Верхувен

  • 2 март 2026 | 15:49
  • 77
  • 0
По-малко от 24 часа след като обявиха двубоя между Александър Усик и Рико Верхувен за „Специално събитие на WBC“, от Световния боксов съвет промениха решението си. Управителният съвет на организацията се съгласи титлата в тежка категория да бъде заложена в този нетрадиционен мач, който е насрочен за 23 май. Решението от неделя се основава на предишно споразумение с Усик, 24-0 (15 нокаута), постигнато по време на годишната конвенция на WBC миналата година, където на непобедения украински боксьор беше разрешена доброволна защита.

„След внимателно обмисляне Управителният съвет на WBC взе решение в полза на санкционирането на доброволната защита на титлата на световния шампион в тежка категория Олександър Усик срещу легендарния кикбоксьор Рико Верхувен“, обявиха от организацията в публично изявление в неделя. „На своята 63-та годишна конвенция в Банкок, Тайланд, WBC предостави на шампиона Усик правото на доброволна защита.“

„Впоследствие WBC получи петиция за санкциониране на битката Усик срещу Верхувен като доброволна защита“, се добавя в съобщението.

Това изявление идва малко след като президентът на WBC, Маурисио Сюлейман, заяви, че неговият офис все още не е получил искане този двубой да бъде официален мач за титлата. Все пак трябва да се отбележи, че Сюлейман, в ролята си на президент, работи съвместно с Управителния съвет, но всъщност не е негов член.

Въпреки това, решението от неделя излага както организацията, така и Усик на остра критика заради факта, че Верхувен получава шанс за титлата. Легендарният кикбоксьор от Нидерландия има само един професионален боксов мач в кариерата си, който се е състоял преди повече от десетилетие.

Това решение също така е обида за по-заслужилите претенденти, които търпеливо (а някои и не толкова) чакат своя шанс за най-престижната награда в богатата история на бокса.

