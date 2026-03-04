Галин Димов: Съобразихме с молба на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева

По повод журналистически въпроси, касаещи изявление в социалните медии на председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов, свързано с неговия съдебен иск срещу Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г., генералният секретар на БОК Данаил Димов заяви, че юридическият екип ще се запознае внимателно с твърденията във видеото и ще реши какви действия да предприеме.

Непосредствено, след като стана ясно че Българската конфедерация по кикбокс и муай тай губи делото срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро на БОК, Галин Димов разпространи видео в социалните медии. В него той прави признание, защо е подал искова молба срещу Общото събрание на БОК.

Предоставяме текста, свързан с БОК, без редакторка намеса.

Галин Димов (Българската конфедерация по кикбокс и муай): „Държа да е ясно какво се е случило. През 2024-а година бяхме поканени в БОК по моя инициатива, след като се срещнах с наши български политици и помолих за помощ, защото това за нас беше престижно. Бяхме приети от госпожа Стефка Костадинова.

И сега, когато се случва това нещо с избора на г-жа Лечева, ние единствено сме се съобразили с нейната молба – на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева. Нищо повече, никакви дела, никакви глупости“.

„Като юрист мога да кажа, че г-н Галин Димов прави самопризнание, че е бил подтикнат от г-жа Стефка Костадинова да внесе искова молба срещу Общото събрание. По негови собствени думи федерацията е била приета в БОК след намеса на политици. След Общото събрание г-жа Костадинова иска връщане на „услугата“.

Това поведение е не само неморално, но и съставомерно - говори за конфликт на интереси и преследване на користни цели. При така известните вече обстоятелства ще е огромен скандал, ако г-н Галин Димов продължи своите действия срещу Българския олимпийски комитет. Вероятно и зад останалите жалби срещу Общото събрание стоят подобни сценарии, нещо, което твърдяхме от първия ден – приятели, кумове, хора, на които се дължат услуги, блокират вече година работата на олимпийския ни комитет“, добави Данаил Димов.

Той напомни още, че Софийският градски съд отхвърли като неоснователни предявените от Сдружение „Българска конфедерация по кикбокс и муай тай“ искове срещу Българския олимпийски комитет за отмяна на решенията на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г. Ищецът оспорваше решенията за избор на Весела Лечева за председател на БОК, както и тези за избор на ново Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Решението от 26 февруари 2025 г. беше третото, което потвърждава избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и този на членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет.