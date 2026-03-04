Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. ММА боец е сред жертвите на стрелба в бар в Остин

ММА боец е сред жертвите на стрелба в бар в Остин

  • 4 март 2026 | 10:58
  • 104
  • 0
ММА боец е сред жертвите на стрелба в бар в Остин

Трима души загинаха в резултат на стрелба в бар в Остин, Тексас, в неделя. Сред жертвите е и ММА боец, на когото му е предстоял професионален дебют.

В понеделник началникът на полицията в Остин, Лиса Дейвис, идентифицира Хорхе Педерсон като една от жертвите. Педерсон, 30-годишен, бе боец в средна категория от Минесота с аматьорски ММА статистика от 4 победи и 2 загуби. Той е бил в района на Остин, за да се подготвя за професионалния си дебют на 18 май, написа в Instagram промоутърът на "IGNITE Fights", Джереми Бьорнберг.

„Хорхе Педерсон беше енергичен, забавен и харизматичен боец с бляскаво бъдеще“, написа Бьорнберг. „... Един от най-добрите ми спомени с него е около Коледа, когато не му отговорих няколко дни и той ми изпрати 25 цента по Venmo, за да ми привлече вниманието като подарък. Той наистина беше уникален и ще липсва на мен и на цялото семейство на IGNITE.“

Педерсон бе постигнал всичките си победи с нокаут или събмишън и се е състезавал под псевдонима „Trap Jorge“. Семейството и приятелите му, включително съотборникът на Педерсон и настоящ боец на UFC в категория петел, Джон Кастанеда, организираха онлайн кампания за набиране на средства. Парите ще бъдат използвани за подпомагане на семейството и за покриване на разходите по погребението.

Другите две загинали жертви са идентифицирани като Савита Шан, на 24 години, и Райдър Харингтън, на 22 години. Още тринадесет души са ранени.

Стрелбата е станала рано сутринта в неделя местно време в Buford’s Backyard Beer Garden на 6-та улица в Остин, център на нощния живот в града. По-късно полицията идентифицира стрелеца като 53-годишния Ндиага Диане. Специалният агент на ФБР Алекс Доран заяви, че са възможни връзки с тероризъм, тъй като „по заподозрения и в автомобила му е имало индикатори, които сочат потенциална връзка с тероризъм“. Доран също потвърди, че Диане е носел суитшърт с надпис „Собственост на Аллах“ и иранско знаме на тениската си. На въпрос дали Диане може да е бил мотивиран от скорошните бомбардировки на САЩ в Иран, Доран отговори, че мотивът все още се разследва.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Царукян наистина е най-големият си враг

Царукян наистина е най-големият си враг

  • 3 март 2026 | 16:51
  • 2485
  • 0
Мощен тупаник в лицето не значи нищо за Рико

Мощен тупаник в лицето не значи нищо за Рико

  • 3 март 2026 | 15:37
  • 1324
  • 0
България в топ 3 по медали на "Странджа"

България в топ 3 по медали на "Странджа"

  • 3 март 2026 | 14:11
  • 1067
  • 1
Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

  • 3 март 2026 | 13:36
  • 630
  • 0
Над 470 участници, 35 държави, 11 легендарни инструктори, 18 елитни бойци – SENSHI 30 в цифри

Над 470 участници, 35 държави, 11 легендарни инструктори, 18 елитни бойци – SENSHI 30 в цифри

  • 3 март 2026 | 13:22
  • 439
  • 0
Жоел Арате и Борислав Георгиев с висока оценка след Купа "Странджа"

Жоел Арате и Борислав Георгиев с висока оценка след Купа "Странджа"

  • 3 март 2026 | 13:13
  • 691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3684
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3290
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3411
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27510
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56238
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39888
  • 41