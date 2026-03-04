ММА боец е сред жертвите на стрелба в бар в Остин

Трима души загинаха в резултат на стрелба в бар в Остин, Тексас, в неделя. Сред жертвите е и ММА боец, на когото му е предстоял професионален дебют.

В понеделник началникът на полицията в Остин, Лиса Дейвис, идентифицира Хорхе Педерсон като една от жертвите. Педерсон, 30-годишен, бе боец в средна категория от Минесота с аматьорски ММА статистика от 4 победи и 2 загуби. Той е бил в района на Остин, за да се подготвя за професионалния си дебют на 18 май, написа в Instagram промоутърът на "IGNITE Fights", Джереми Бьорнберг.

„Хорхе Педерсон беше енергичен, забавен и харизматичен боец с бляскаво бъдеще“, написа Бьорнберг. „... Един от най-добрите ми спомени с него е около Коледа, когато не му отговорих няколко дни и той ми изпрати 25 цента по Venmo, за да ми привлече вниманието като подарък. Той наистина беше уникален и ще липсва на мен и на цялото семейство на IGNITE.“

Педерсон бе постигнал всичките си победи с нокаут или събмишън и се е състезавал под псевдонима „Trap Jorge“. Семейството и приятелите му, включително съотборникът на Педерсон и настоящ боец на UFC в категория петел, Джон Кастанеда, организираха онлайн кампания за набиране на средства. Парите ще бъдат използвани за подпомагане на семейството и за покриване на разходите по погребението.

Другите две загинали жертви са идентифицирани като Савита Шан, на 24 години, и Райдър Харингтън, на 22 години. Още тринадесет души са ранени.

Стрелбата е станала рано сутринта в неделя местно време в Buford’s Backyard Beer Garden на 6-та улица в Остин, център на нощния живот в града. По-късно полицията идентифицира стрелеца като 53-годишния Ндиага Диане. Специалният агент на ФБР Алекс Доран заяви, че са възможни връзки с тероризъм, тъй като „по заподозрения и в автомобила му е имало индикатори, които сочат потенциална връзка с тероризъм“. Доран също потвърди, че Диане е носел суитшърт с надпис „Собственост на Аллах“ и иранско знаме на тениската си. На въпрос дали Диане може да е бил мотивиран от скорошните бомбардировки на САЩ в Иран, Доран отговори, че мотивът все още се разследва.