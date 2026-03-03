Царукян наистина е най-големият си враг

Арман Царукян наистина може би е най-големият си враг, пише MMAFighting.com.

Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

Въпреки че е сред водещите имена в ранглистата на UFC в лека категория, 29-годишният претендент все още остава извън сметките за мач за титлата, след като контузия по време на бойната седмица го лиши от възможността да се изправи срещу тогавашния шампион Ислам Махачев през януари 2025 г. Когато Царукян най-накрая се завърна в октагона, той победи Дан Хукър по категоричен начин, но едва след като напрегнатият фейсоф на кантара завърши с това, че арменският боец удари Хукър с глава, което доведе до счупен нос.

Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

По-късно Дейна Уайт заяви, че този инцидент най-вероятно му е коствал още една възможност да се бие за златото на UFC, а сега историята се повтаря, след като Царукян изпусна контрол и удари Джорджо Пулас след техния борцов двубой на RAF 6, което предизвика масово меле в залата.

„Първото нещо, което си помислих, беше, че това не изглежда добре за Арман“, каза легендата на UFC Мат Браун, коментирайки инцидента в последния епизод на The Fighter vs. The Writer. „Цялата причина, поради която Дейна използва — правилно или не — е, че Арман създава проблеми. Оттегли се от мач в последния момент, удари Дан Хукър с глава – всичките тези неща.

Защо да му даваш още една причина? Няма никакъв смисъл. Арман очевидно е избухлив и трябва да се успокои, да направи крачка назад и да се съсредоточи върху това, върху което трябва да се съсредоточи.“

Макар борцовият двубой определено да се е нажежил и Пулас също да не е без вина, именно това, че Царукян го събори след края и му нанесе удар, превърна напрегнатата ситуация в голямо меле. Избухването на страсти не е нещо необичайно в борбата, но според Браун Царукян е преминал границата с поведението си в събота вечер.

Valid Arman Tsarukyan crashout? 👀 pic.twitter.com/9cUcbA4gN1 — Happy Punch (@HappyPunch) March 2, 2026

„Едно от нещата, които вероятно не осъзнава, заради липсата на борцов опит, е че шамарите и подобни действия са нещо обичайно“, каза Браун. „Когато си в интензивен двубой – особено в свободния стил, но дори и в колежанската борба – състезателите стигат до границата между шамар и просто дърпане или прихващане на главата. Те се борят на максимум.

Но начинът, по който Арман реагира – и фактът, че изчака гонга, изчака Джорджо да е по гръб и в уязвимо положение – това изглеждаше зле. Изобщо не ми харесва.“

Колкото и Браун да смята, че Царукян вече е трябвало да получи шанс за титлата в UFC, той сам си усложнява нещата с подобни грешки извън клетката.

С оглед на това, че настоящият шампион в лека категория на UFC Илия Топурия се очаква да се изправи срещу временния шампион Джъстин Гейджи в следващия си мач, Царукян така или иначе е трябвало да чака за евентуален двубой за титлата. А след последния инцидент Браун има всички основания да смята, че UFC може да използва това срещу него и да го накара да чака още по-дълго.

„Трябва да си подредиш приоритетите“, каза Браун. „Целият ти фокус в живота трябва да е насочен към спечелването на титлата на UFC. Да получиш мач за титлата. Ти дори не можеш да го получиш заради проблемите, които сам си създаваш. Единствената ти цел трябва да е да стигнеш до мача за титлата. Борцовият двубой изобщо нямаше значение. Какъв е смисълът? Какво правиш? Буквално сам се поставяш в позиция на провал. Няма логика.

Това е лошо поведение, лошо вземане на решения. Трябват му треньори или терапия, или нещо подобно в екипа. Трябва му някой, който да го успокои, защото ако Дейна използва това срещу него, той ще трябва да съжалява. Ще трябва да се погледне в огледалото и да си каже: „Какво, по дяволите, направих?“

Твърдението на Уайт, че поведението на Царукян преди мача с Хукър вероятно му е коствало шанс за титлата, може и да не е имало голямо значение, тъй като в крайна сметка UFC промотираха Джъстин Гейджи срещу Пади Пимблет за първото UFC събитие по Paramount, с което да се открие 2026 г.

Но продължаващите проблеми на Царукян извън клетката отново могат да поставят UFC в позиция да го подмине за мач за титлата – особено ако победителят от главното събитие на UFC 326 между Макс Холоуей и Чарлз Оливейра изглежда убедителен в победата си.

„Каквато и да е причината, изглежда, че със случая "Дан Хукър" те си казаха: "Ти ни даде причина", заяви Браун. „И ние ще я използваме. Той просто им дава още една причина. Не може да прави това. Това не е твоята мисия в живота. Ти искаш проклетата титла. Излизаш, държиш се чисто, правиш това, което трябва, живееш както трябва, говориш както трябва, чакаш си реда и отиваш да спечелиш проклетата титла. Тогава е различно. Тогава ти си човекът, който защитава титлата.

Не бих искал да го виждам да прави такива неща дори и тогава, но вече имаш титлата. Тогава тежестта пада върху всички останали да се бият с теб. Ти си целта. Тогава можеш да се държиш глупаво и да си малко избухлив.“

За съжаление, Царукян не притежава титлата и този последен инцидент може да отдалечи още повече евентуален шампионски мач.

„Не знам колко тежи мнението ми, но толкова често съм го защитавал в този подкаст“, каза Браун. „Всяка седмица казвам: "Пълна глупост е, че няма шанс за титлата", а сега си казваш – да, трябва да получи шанс, но ако не го получи, разбирам защо. Той просто им дава причина. Няма смисъл. Правиш ш*бан борцов мач – защо ти пука толкова?“

