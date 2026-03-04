Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България праща отбор на боксовия турнир „Адриатическа перла“

България праща отбор на боксовия турнир „Адриатическа перла“

  • 4 март 2026 | 14:03
  • 243
  • 0
България праща отбор на боксовия турнир „Адриатическа перла“

7 боксьори ще представят България в 35-ото издание на международния турнир за младежи и девойки „Адриатическа перла“ в Будва, Черна гора. Водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов те ще преследват медалите от днес до 11 март. Младите ни таланти влизат в конкуренция на 130 боксьори от 19 страни. На ринга в следващите дни ще видим Николай Карабойков (50 кг), Янко Илиев (55 кг), Антонио Дамянов (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Максим Кирилов (70 кг), Никита Болдирев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).

Още днес трима от тях ще започнат своето участие. Янко Илиев ще играе с Джорджи Киласоня (Грузия), Владимир Давидов ще срещне Андрей Марку (Румъния), а Никита Болдирев ще боксира с Яков Полундак (Хърватия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Царукян наистина е най-големият си враг

Царукян наистина е най-големият си враг

  • 3 март 2026 | 16:51
  • 2582
  • 0
Мощен тупаник в лицето не значи нищо за Рико

Мощен тупаник в лицето не значи нищо за Рико

  • 3 март 2026 | 15:37
  • 1366
  • 0
България в топ 3 по медали на "Странджа"

България в топ 3 по медали на "Странджа"

  • 3 март 2026 | 14:11
  • 1080
  • 1
Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

Флойд Мейуедър ще се бие с многократен световен шампион по кикбокс в Атина

  • 3 март 2026 | 13:36
  • 652
  • 0
Над 470 участници, 35 държави, 11 легендарни инструктори, 18 елитни бойци – SENSHI 30 в цифри

Над 470 участници, 35 държави, 11 легендарни инструктори, 18 елитни бойци – SENSHI 30 в цифри

  • 3 март 2026 | 13:22
  • 451
  • 0
Жоел Арате и Борислав Георгиев с висока оценка след Купа "Странджа"

Жоел Арате и Борислав Георгиев с висока оценка след Купа "Странджа"

  • 3 март 2026 | 13:13
  • 707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 48
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8253
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8521
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13928
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61622
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45467
  • 46