UFC 328 ще се проведе в Нюарк през май, една битка е оябвена

Вече са известни датата и мястото за провеждането на UFC 328, а бойната карта на събитието започва да се оформя.

Американската медия mmafighting.com споделя, че UFC планира да организира галавечер в "Prudential Center" в Нюарк, Ню Джърси, на 9-и май. Вече е насрочен и двубой в средна категория, в който един срещу друг ще се изправят Марко Тулио (14-2) и Роман Копилов (14-5).

Новината за мача беше съобщена първо от ESPN Бразилия.

С това събитие UFC продължава традицията си да организира галавечери в Нюарк, като от 2023 г. насам градът е домакин на битки всяка година.

Тулио, който подписа с организацията през 2024 г. след участие в Contender Series, спечели първите си два мача в UFC, преди да бъде спрян от Кристиан Лирой Дънкан през ноември миналата година. Преди тази загуба бразилецът записа нокаути над Трешан Гор и ИГор Потиейра, с което постигна четири поредни победи с нокаут или технически нокаут.

Предстоящият двубой е от голямо значение за Копилов, който се намира в серия от две поредни загуби след поражения с решения от Грегъри Родригрес и Паоло Коста. Балансът на Копилов в UFC е 6-5, като пет от победите му са постигнати с нокаут.

Все още не е определена главната битка за UFC 328.