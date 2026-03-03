Ето как ще работи новият изпреварващ режим във Формула 1

През 2026 година ставаме свидетели на най-голямата промяна в техническите правила в цялата история на Формула 1, което се очаква да се отрази значително на състезанията в световния шампионат.

Една от промените е елиминирането на системата за намаляване на челното съпротивление (DRS), която се използваше като инструмент за подпомагане на изпреварванията от 2011 година насам. С течение на времето обаче пилотите станаха изключително зависими от DRS, за да правят атаки, което пък не се харесваше на феновете, които не приемаха тези изпреварвания за „истински“.

Въпреки елиминацията на системата DRS пилотът, който се намира в атакуваща позиция, ще продължи да има предимство, което да му помага в неговата атака. То обаче ще идва от хибридната система на неговия автомобил, която през тази година дава приблизително 50% от мощността на всеки автомобил.

В стандартния режим на използване на електрическия заряда, неговата мощност постепенно започва да намалява от 350 kWh, след като автомобилът достигне скорост от 290 км/ч. Когато обаче даден пилот използва режима за изпреварване, той може да разчита на максималната мощност на своя електромотор по-дълго, до около 337 км/ч.

Отделно в стандартния режим хибридната система може да се използва само до достигане на скорост от 345 км/ч. При режима за изпреварване обаче използването може да продължи до 355 км/ч, така че атакуващият пилот хем ще може да използва своята хибридна система по-дълго, хем и тя ще работи на максимална мощност по-дълго. Също така атакуващият пилот ще има възможност по-бързо да зарежда своята батерия.

Не се очакват дъждове в Мелбърн този уикенд

Самото активиране на режима за изпреварване ще бъде сходно с начина, по който се използваше DRS. На всяка писта ще има разположена една точка, на която ще се измерва разликата между двама пилоти. Обикновено тази точка ще бъде разположена в края на обиколката, а малко след това ще има и точка, от която атакуващият пилот ще може да активира своя режим за изпреварване. Той ще може да бъде използван в хода на цялата обиколка до следващото преминаване през точката за засичане на разликата, която отново трябва да е по-малко от секунда.

Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

Както беше и при DRS, и сега използването на изпреварващия режим ще бъде разрешено свободно по време на тренировките и квалификациите. Ако в даден сегмент от квалификацията използването на изпреварващия режим бъде забранено заради лоши метеорологични условия, той няма да бъде активиран повторно до края на съответния сегмент.

