Не се очакват дъждове в Мелбърн този уикенд

  • 3 март 2026 | 10:16
  • 500
  • 0

През 2025 година сезонът във Формула 1 стартира с една изключително интересна Гран При на Австралия, за което помогна и дъждът, който се изля над Мелбърн в неделния ден.

Тази година обаче подобен сценарий не се очаква, поне според последните прогнози на синоптиците. Те предвиждат един сух уикенд с много лека облачност в петък и събота и напълно ясно небе в неделния ден.

По време на петъчните тренировки се очакват максималната температура да достигне 21 градуса по Целзий, а съботният ден, когато ще бъде и квалификацията, се очаква максимална температура от 19 градуса в следобедните часове. Неделният ден би трябвало да бъде най-топъл с максимална температура от 23 градуса по време на самото състезание.

