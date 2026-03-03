Не се очакват дъждове в Мелбърн този уикенд

През 2025 година сезонът във Формула 1 стартира с една изключително интересна Гран При на Австралия, за което помогна и дъждът, който се изля над Мелбърн в неделния ден.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Тази година обаче подобен сценарий не се очаква, поне според последните прогнози на синоптиците. Те предвиждат един сух уикенд с много лека облачност в петък и събота и напълно ясно небе в неделния ден.

2026 brings all-new technical regulations 😮‍💨🔧



Get up to speed with the changes you need to know about heading into the season! 👀#F1 pic.twitter.com/wBGTU4eiI6 — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

По време на петъчните тренировки се очакват максималната температура да достигне 21 градуса по Целзий, а съботният ден, когато ще бъде и квалификацията, се очаква максимална температура от 19 градуса в следобедните часове. Неделният ден би трябвало да бъде най-топъл с максимална температура от 23 градуса по време на самото състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages