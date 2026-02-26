Популярни
Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

  • 26 фев 2026 | 16:26
  • 634
  • 0

Пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн ще разполага с общо пет зони, в които пилотите ще могат да използват активната аеродинамика на своите коли в хода на уикенда за Гран При на Австралия следващата седмица.

На обновената карта на трасето в официалния сайт на Формула 1 се маркирани въпросните участъци, както и точката, на която ще се замерва разликата между пилотите в състезанието, която ще определя дали е възможно активирането на атакуващия режим. Тази точка ще бъде на излизането от предпоследния завой, а реално атакуващият режим ще може да бъде използван от началото на старт-финалната права.

От Макларън посочиха голямата неизвестна преди старта на сезона във Формула 1
От Макларън посочиха голямата неизвестна преди старта на сезона във Формула 1

Иначе четири от петте зони за използване на подвижните крило дублират зоните за активация на DRS, които се използваха в Австралия през последните години. Те са разположение съответно на правата между завои 2 и 3, на кривата отсечка между завои 8 и 9, на правата между завои 10 и 11 и на старт-финалната права. Към тях бива добавена и права между завои 5 и 6, която също е достатъчно дълга, за да има някакъв ефект от свалянето на крилата на нея.

Ако някоя сесия се провежда на мокро, всяка зона ще бъде скъсена, а пилотите ще могат да използват активната аеродинамика само на предните си крила в този случай. Иначе в състезателни условия използването на активната аеродинамика няма да зависи от разликите между пилотите и ще бъде разрешено за всички по всяка време, освен на старта.

Снимки: Gettyimages

