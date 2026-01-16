Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

  • 16 яну 2026 | 13:52
  • 675
  • 0
Рууд ван Нистелрой ще се присъедини към треньорския щаб на националния отбор на Нидерландия като помощник на селекционера Роналд Куман в подготовката за Световното първенство през 2026 г., съобщи пресслужбата на националния отбор.

49-годишният специалист ще започне работа на 1 февруари.

Ван Нистелрой преди това е заемал тази позиция в националния отбор два пъти - от 2014 до 2016 г. и от 2020 до 2021 г.

На клубно ниво той е бил треньор на ПСВ Айндховен и английските клубове Манчестър Юнайтед и Лестър Сити.

