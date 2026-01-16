Ван Нистелрой влезе в щаба на Куман

Рууд ван Нистелрой ще се присъедини към треньорския щаб на националния отбор на Нидерландия като помощник на селекционера Роналд Куман в подготовката за Световното първенство през 2026 г., съобщи пресслужбата на националния отбор.

49-годишният специалист ще започне работа на 1 февруари.

Ван Нистелрой преди това е заемал тази позиция в националния отбор два пъти - от 2014 до 2016 г. и от 2020 до 2021 г.

На клубно ниво той е бил треньор на ПСВ Айндховен и английските клубове Манчестър Юнайтед и Лестър Сити.

Ruud van Nistelrooij will be part of the Dutch national team's coaching staff from February 1. The former striker will join Ronald Koeman as an assistant coach in preparation of the 2026 FIFA World Cup.



Welcome back, Ruud! 🧡#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OVlzMrwqXh — OnsOranje (@OnsOranje) January 16, 2026