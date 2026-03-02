Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по ММА

Министърът на младежта и спорта в служебното правителство Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от Европейското първенство по ММА в Белград.

Българските състезатели завоюваха общо 13 отличия - 2 златни, 1 сребърен и 10 бронзови.

Ангел Алиев е европейски шампион по ММА за мъже

„Гордеем се с вас и с това, което постигате за България. Тези медали са резултат от много труд, постоянство и характер. Продължавайте да се развивате и вярвам, че ще постигате още по-големи успехи“, заяви министър Илиев.

Той отправи поздравления към треньорите за работата им със състезателите и постигнатите резултати.

