Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по ММА

  • 2 март 2026 | 20:07
  • 171
  • 0
Министър Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по ММА

Министърът на младежта и спорта в служебното правителство Димитър Илиев награди с почетни плакети българските медалисти от Европейското първенство по ММА в Белград.

Българските състезатели завоюваха общо 13 отличия - 2 златни, 1 сребърен и 10 бронзови.

„Гордеем се с вас и с това, което постигате за България. Тези медали са резултат от много труд, постоянство и характер. Продължавайте да се развивате и вярвам, че ще постигате още по-големи успехи“, заяви министър Илиев.

Той отправи поздравления към треньорите за работата им със състезателите и постигнатите резултати.

