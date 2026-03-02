Популярни
Носителите на Купа „Странджа“ с първи думи след битките в София

  • 2 март 2026 | 18:06
Радослав Росенов и Златислава Чуканова са новите стари носители на Купа „Странджа“. 22-годишният русенец направи нещо, което никой преди него не е успял – спечели трофея за пети път в кариерата си и е единственият, който има 5 поредни купи от най-стария международен турнир по бокс в Европа. За Злати пък отличието е второ и е много ценно, предвид че се завръща на големия ринг след дълга пауза и лечение на сериозна контузия. Ето какво казаха двамата по повод успеха им.

Радослав Росенов: „Много съм щастлив от тази победа и начина, по който успях да проведа турнира. Беше наистина тежък, с много сериозни съперници. Изиграх пет мача, за да стигна до златния медал. Особено съм доволен от победата на финала над бразилеца. Имах да му връщам заради мача ни на Световното първенство в Ливърпул. Разбира се, едното не компенсира другото, но той е много класен съперник и тази победа ми дава увереност, че вървя в правилната посока и съм взел поуки от предишния ни мач. Купа „Странджа“ е специален турнир за мен. Вече имам 20 поредни победи и не смятам да спирам дотук. За мен е чест, че заставам на върха сред толкова невероятни имена. Но не се главозамайвам. Напротив – продължавам да работя към следващата цел. Тази година това е златния медал от Европейското първенство в София. Амбициран съм, ще тренирам двойно повече, за да спечеля злато на родна територия. Преди това има няколко Световни купи, на които също трябва да вдигам нивото и да продължавам в същия дух. 60 килограма е моята категория и смятам да доминирам навсякъде“.

Златислава Чуканова: „Връщайки се обратно на ринга наистина се чувствам много добре. В началото не бях много сигурна доколко съм готова, но видях, че нещата се получават и това ми вдъхна много повече увереност. Мога да кажа, че определено ми липсваше това усещане. Има за какво да работим още много, но това само ми дава стимул да влагам още повече от себе си и да изпълня голямата цел, която си поставям. Смятам, че ми трябва още малко, за да стигна формата отпреди контузията. Но в същото време, за да се радвам на европейски медал, ми трябва още много работа и тепърва започвам да надграждам в тази посока. Знам, че с екипа с който работим, нещата ще се получат. Както се казваше, никой не вярваше, само аз се съмнявах! Но нещата накрая се получиха. Съжалявам само, че не успях да изиграя финала. Много исках да направя още един здрав мач, това е само от полза за мен. Но така е трябвало да стане“.

