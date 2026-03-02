Популярни
MAX FIGHT се завръща през април

  • 2 март 2026 | 18:13
MAX FIGHT се завръща със събитие в София на 4-и април. Това бе обявено от президента на бойната верига - Любен Джубрилов.

Все още не са ясни локацията и бойците, които ще вземат участие в галата. Припомняме, че последното събитие на MAX FIGHT също се проведе в София. 63-тото издание на организацията бе оглавено от две шампионски битки. В категория до 70 килограма в стил муай той с ММА ръкавици Мартин Петков триумфира с нокаут в първия рунд над съперник от Испания и завоюва титлата.

При 77-килограмовите в стил К-1 Мартин Копривленски надделя над друг боец от Иберийския полуостров, Виктор Монфорт, с нокаут в четвъртия рунд и си заслужи пояса на MAX FIGHT.

