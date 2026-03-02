Популярни
Хамзат Чимаев предизвика Колби Ковингтън на борба

  • 2 март 2026 | 10:48
  • 114
  • 0

Хамзат Чимаев очаква сблъсък с Шон Стрикланд за първата си защита на шампионската титла в UFC, но междувременно е повече от готов да се изправи срещу Колби Ковингтън в мач по борба.

Това послание отправи Чимаев в събота вечер, след като гледа събитието RAF 6 в Аризона. Там Ковингтън се появи на сцената и предизвика няколко потенциални опоненти, сред които Арман Царукян, Камару Усман и Жорж Сен-Пиер. Чимаев обаче отговори, като предложи услугите си за двубой с Ковингтън на следващото събитие на RAF, насрочено за 28 март в Тампа, Флорида.

„На следващото RAF ще направя американското момче отново смирено“, написа Чимаев в Туитър. „Колбиклоун, давай.“

Чимаев е признат за един от най-добрите борци в UFC и не са му чужди нестандартните мачове, включително победата му над друг боец от UFC, Джак Хермансон, в двубой по свободна борба преди няколко години. Ковингтън е бил "All-American борец" в колежанските си години и победи Люк Рокхолд с убедително представяне в дебюта си за RAF през януари.

Може би по-голямата новина, произтичаща от предизвикателството на Чимаев, дойде в отговор на фен, който го попита дали е контузен. Чимаев отвърна с интересен коментар, който вероятно изобщо няма да зарадва претендента в средна категория на UFC, Насурдин Имавов.

„Не, чакам Стрикланд“, написа Чимаев в отговор.

Въпреки че това далеч не е официално потвърждение, че Стрикланд ще получи следващия шанс за титлата, определено изглежда, че това е битката, която Чимаев иска, и е трудно да се повярва, че UFC не би я организирала.

Стрикланд постигна впечатляващ нокаут над Антъни „Fluffy“ Ернандес в последната си битка и веднага предизвика Чимаев. Това доведе до размяна на остри реплики между бойците в средна категория.

