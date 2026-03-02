Популярни
Eто кои обраха специалните награди на SENSHI 30

  • 2 март 2026 | 16:52
  • 190
  • 0

30-о юбилейно издание на международната бойна галавечер SENSHI премина с голям интерес на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна с първи Grand Prix турнир до 75 кг и три супер битки. На арената излязоха 18 бойци от 13 страни, които се изправиха лице един срещу друг в елиминационни двубои и с изявен хъс за победа.

Младият български кикбоксьор Жулиен Риков триумфира с титлата SENSHI Grand Prix шампион в категория до 75 кг, а публиката се наслади на зрелище от световна класа с много екшън и напрегнати обрати.

В края на юбилейната бойна галавечер бяха връчени и три специални индивидуални награди на бойци, които показаха техничност, силни удари, боен дух, раздадоха се на ринга и впечатлиха феновете с представянето си.

Призът за „Най-добра техника“ отиде при европейският шампион на SENSHI до 75 кг и носител на годишния приз „Шлемът за Спартак“ /2025/ - Само Петче (Словения), който демонстрира отлични бойни умения в двубоя си срещу японски боец. Той получи наградата си от новозеландската бойна легенда Рей Сефо.

Наградата „Боен дух“ взе младата спортна надежда Диян Димитров за смелостта, която показа на ринга на SENSHI. Призът му бе връчено лично от иконата в бойните спортове Анди Зауер.

Вицешампионът на SENSHI Grand Prix - Кристиан Бая (ДР Конго) получи отличието „Нокаут на вечерта“ за безпелационните си победи в първите два мача на галавечерта. Престижното отличие на Бая беше връчено от спортното величие Семи Шилт.

Следващият Grand Prix турнир SENSHI, този път в категория до 70 килограма, ще се проведе на 30 май в Пловдив.

