Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

Флойд Мейуедър ще проведе демонстративен двубой през юни, преди да се изправи отново срещу Мани Пакиао на 19 септември в Лас Вегас.

Новината за демонстративния мач, съобщена първо от списание "The Ring", разкрива, че събитието ще се състои в Атина, Гърция. Там Мейуедър ще премери сили с Майк Замбидис.

Замбидис е 45-годишен спортист от Атина, известен с прякора си „Железния Майк“ и е най-познат с успехите си като кикбоксьор. В този спорт той е 18-кратен световен шампион със забележителна статистика от 157 победи (87 с нокаут) и само 24 загуби. Последният му кикбокс мач е през 2015 г., също в Атина, където Замбидис побеждава австралиеца Стив Моксън след петрундово решение. След този двубой той обявява своето оттегляне от спорта.

Въпреки това Замбидис не е приключил напълно с бойните спортове. През март 2019 г. той се завръща на ринга, този път за професионален боксов мач срещу Антонио Гомес от Венецуела, който печели след четири рунда по точки. Доколкото е известно, оттогава той не е имал други битки – нито в бокса, нито в кикбокса.

Следващият официален мач на Мейурдър, насрочен за септември, ще бъде срещу 47-годишния Мани Пакиао.

