Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

  • 2 март 2026 | 15:43
  • 60
  • 0
Флойд Мейуедър с нов демонстративен мач през юни

Флойд Мейуедър ще проведе демонстративен двубой през юни, преди да се изправи отново срещу Мани Пакиао на 19 септември в Лас Вегас.

Новината за демонстративния мач, съобщена първо от списание "The Ring", разкрива, че събитието ще се състои в Атина, Гърция. Там Мейуедър ще премери сили с Майк Замбидис.

Замбидис е 45-годишен спортист от Атина, известен с прякора си „Железния Майк“ и е най-познат с успехите си като кикбоксьор. В този спорт той е 18-кратен световен шампион със забележителна статистика от 157 победи (87 с нокаут) и само 24 загуби. Последният му кикбокс мач е през 2015 г., също в Атина, където Замбидис побеждава австралиеца Стив Моксън след петрундово решение. След този двубой той обявява своето оттегляне от спорта.

Въпреки това Замбидис не е приключил напълно с бойните спортове. През март 2019 г. той се завръща на ринга, този път за професионален боксов мач срещу Антонио Гомес от Венецуела, който печели след четири рунда по точки. Доколкото е известно, оттогава той не е имал други битки – нито в бокса, нито в кикбокса.

Следващият официален мач на Мейурдър, насрочен за септември, ще бъде срещу 47-годишния Мани Пакиао.

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг
Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Хамзат Чимаев предизвика Колби Ковингтън на борба

Хамзат Чимаев предизвика Колби Ковингтън на борба

  • 2 март 2026 | 10:48
  • 798
  • 0
Царското семейство на България награди победителите в Royal Kids Open

Царското семейство на България награди победителите в Royal Kids Open

  • 2 март 2026 | 08:45
  • 1269
  • 2
Радослав Росенов и Златислава Чуканова вдигнаха Купа "Странджа"

Радослав Росенов и Златислава Чуканова вдигнаха Купа "Странджа"

  • 2 март 2026 | 08:17
  • 2541
  • 0
Рами Киуан грабна сребърен медал на Купа "Странджа"

Рами Киуан грабна сребърен медал на Купа "Странджа"

  • 1 март 2026 | 21:28
  • 3938
  • 3
Победа и загуба за Ивайло Иванов в Ташкент

Победа и загуба за Ивайло Иванов в Ташкент

  • 1 март 2026 | 19:42
  • 1038
  • 0
Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

  • 1 март 2026 | 18:29
  • 4918
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1760
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10027
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25674
  • 46
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 2967
  • 7
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 6999
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6585
  • 8