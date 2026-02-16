Ангел Алиев е европейски шампион по ММА за мъже

Българска федерация по ММА записа поредна златна страница в своята история. Това е съобщението до медиите от самата федерация. Ангел Алиев завоюва титлата на Европейското първенство по смесени бойни изкуства за мъже в Белград, демонстрирайки пълна доминация в своята категория 52 килограма.

След като през 2025 година Алиев покори европейския връх при младежите до 21 години, днес той доказа, че е неоспорим шампион и при мъжете. Във финалния сблъсък българинът се изправи срещу опитния представител на Франция – Жан-Камил Пиетри.

Алиев контролираше темпото през целия двубой, показвайки перфектна тактическа дисциплина и техническо превъзходство, за да запише категорична победа с 3:0 съдийски гласа.

Този успех е поредното доказателство за правилната методология за развитие на младите таланти и високия стандарт на работа в Българската федерация по ММА (БФММА). Под ръководството на президента на федерацията Станислав Недков и високо квалифицирания и подготвен треньорски щаб, родните бойци продължават да печелят отличия от всяко голямо първенство в което вземат участие.

„Поздравления за Ангел и треньорите на федерацията за огромния труд и тяхната отдаденост, които доведоха до този исторически успех. Това безспорно е успех за цяла България. Благодаря на всички, които ни подкрепят по този труден, но благороден път по който вървим. Заедно сме по-силни!“, сподели председателят на БФММА Станислав Недков.