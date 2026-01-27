Победителите в Льо Ман отново заедно и през 2026 година

Победителите в миналогодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“ Роберт Кубица, Ифей Йе и Фил Хансън ще си партнират в прототипа на АФ Корсе Ферари с №83 и през сезон 2026 в Световния шампионат за издръжливост (WEC), обявиха от отбора.

Тримата станаха съотборници през миналата година, когато Хансън замени преминалият в Индикар Роберт Шварцман. Заедно Кубица, Йе и Хансън спечелиха „24 часа на Льо Ман“ и завършиха на второто място в класирането при пилотите зад заводското трио на Ферари №51 – Антонио Джовинаци, Алесандро Пиер Гуиди и Джейм Каладо. Екипажът с №83 също така спечели и титлата в класирането за частните пилоти в клас Hypercar.

А през 2026 година тримата ще защитават своята победа в Льо Ман и титлата си в шампионата за частните пилоти. Сезон 2026 в WEC стартира на 28 март с „1812 километра на Катар“, а „24-те часа на Льо Ман“ ще се проведат на 13 и 14 юни.

Снимки: Gettyimages