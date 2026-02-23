Популярни
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал

Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал

  • 23 фев 2026 | 09:50
  • 206
  • 0
Мартин Георгиев титуляр за АЕК при голов рецитал

Българският национал Мартин Георгиев изигра цял мач за АЕК при успеха с 4:0 над Левадиакос в XXII кръг на гръцката Суперлига, като това беше дебют за него като титуляр. Иначе това беше второ стъпване на терена за него след пристигането си в АЕК на Нова година, като преди това се появи за 7 минути накрая при успеха с 4:0 над Панатинайкос. Георгиев излезе като титуляр заради наказанието на Лазарос Рота, който е титулярен десен защитник и може да се гордее с представянето си, тъй като беше оценен със 7.0 от статистическия портал на гръцката лига. Това е втората най-добра оценка за защитниците на тима след Арнолд Мукуди, на когото поставиха 7.2. Именно същият Мукуди откри резултата още в 5-ата минута, след като Разван Марин му центрира.

Срещата беше решена в рамките на 10 минути през второто полувреме. В 49-ата минута Лука Йович покачи на 2:0 след подаване на Петрос Манталос. А същият Манталос направи 3:0 в 59-ата. Още едно попадение за АЕК беше отменено, но 4:0 стана в 68-ата минута след точния изстрел на Разван Марин. С този успех АЕК е начело в класирането с 52 точки, с 2 повече от втория Олимпиакос. ПАОК, който не може да разчита на контузения Кирил Десподов, днес завърши 1:1 като гост на застрашения от изпадане Лариса и е 3-и с 47 точки. Левадиакос е на 4-ата позиция с 39. 20-годишният Георгиев е юноша на Славия, където прави и първи стъпки в мъжкия футбол. След като е преминал през всички юношески и младежки национални отбори, сега е част и от първия тим на България и има три срещи в последните квалификации.

