  3. Втора треньорска глава падна във Втора лига днес

Втора треньорска глава падна във Втора лига днес

  • 2 март 2026 | 19:09
  • 1516
  • 1
Втора треньорска глава падна във Втора лига днес

Беласица се раздели със старши треньора си Живко Желев. Наставникът подаде оставка, която ръководството на клуба прие след тежката загуба с 2:6 от дубъла на ЦСКА по-рано днес. Заедно с Желев от тима си тръгва и асистентът му Ангел Павлов, както и треньорът на вратарите Евгени Русев.

ЦСКА II разгроми Беласица на "Цар Самуил" в мач с осем гола
ЦСКА II разгроми Беласица на "Цар Самуил" в мач с осем гола

Беласица се намира в дъното на класирането във Втора лига с актив от едва 12 точки след 19 изиграни мача. “Комитите” са на 9 пункта от спасителното 13-то място и с всеки изминал кръг шансовете им за оцеляване намаляват.

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Живко Желев се превръща във втория треньор в днешния ден, който подава оставка и напуска своя клуб. По-рано днес Танчо Калпаков също си тръгна от Марек.

