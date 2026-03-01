Беласица с инициатива за посрещане на 3-ти март

Популярни
  1 март 2026 | 10:26
  • 379
  • 0
Беласица приема втория отбор на ЦСКА в мач от 22-рия кръг на Втора лига. Двубоят на стадион "Цар Самуил" е на 2-ри март, понеделник, от 15:30 часа.

Ден по-късно България чества своя Национален празник - Освобождението! Беласица ще направи своеобразен втори опит да спечели на Царя, след като в първото си домакинство постигна борбено 3:3 с Локомотив (Горна Оряховица).

"Ела на Царя с българския трибагреник и нека направим трибуните празнични! Битката за оцеляване на "комитите" продължава с пълни сили. Футболистите се нуждаят от вашата подкрепа!", написаха от клуба.

