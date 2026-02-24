Беласица се похвали с национал

Популярни
  • 24 фев 2026 | 09:35
Юношата на Беласица Димитър Василев сбъдна една голяма мечта – повиквателна за лагер-сбор на Националния отбор на България до 17 години.

"Митко е истинско доказателство, че когато има труд, характер и любов към играта, резултатите идват! Той е продукт на школата на Беласица и вече защитава цветовете и на първия ни отбор. Гордеем се безкрайно с теб, Митко! Продължавай да мечтаеш, да работиш и да ни радваш! Петрич е зад теб, а това е само началото!"- написаха от Беласица Петрич в официалната страница на клуба.

