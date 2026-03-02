ЦСКА II разгроми Беласица на "Цар Самуил" в мач с осем гола

ЦСКА II постигна убедителна победа с 6:2 при гостуването си на Беласица от 22-рия кръг във Втора лига. Домакините откриха резултата с красив гол на Илиан Филчев в 19-ата минута.

Младите футболисти на "армейците", водени от Валентин Илиев, реагираха бързо и само в рамките на четири минути отбелязаха три гола за 3:1. Точни бяха Иван Тасев, Васил Каймаканов и Марк-Емилио Папазов.

До края на първата част Калоян Кръстев върна един гол за Беласица, след като бе най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле.

След почивката ЦСКА II стигна до нови три гола чрез Юлиан Илиев, Марк-Емилио Папазов и Александър Георгиев. В заключителните минути на срещата два пъти и гредите спасиха "комитите".