Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

  • 1 март 2026 | 18:29
  • 1815
  • 0
Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

Два мача и два златни медала за България. Такава е равносметката дотук, преди финала на Рами Киуан на Купа „Странджа“.

Златислава Чуканова ликува с трофея за втора поредна година. Водещата ни боксьорка грабна титлата в категория до 51 килограма на 77-ото издание на турнира. Злати излезе на ринга, но за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди финалния сблъсък поради здравословни причини. Така Чуканова донесе първата титла за България от последния ден на надпреварата.

Непосредствено след нея златен медал грабна и Радослав Росенов. Само на 22 години русенецът вече има 20 последователни победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Националът ни надигра световния сребърен медалист Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала “София“ на крака. Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Бойни спортове

Росенов и Киуан получават шанс за реванш срещу бразилец и узбек на "Странджа"

Росенов и Киуан получават шанс за реванш срещу бразилец и узбек на "Странджа"

  • 1 март 2026 | 10:42
  • 510
  • 0
Кинг Грийн разочарова Мексико Сити с нокаут над Даниел Залхубер

Кинг Грийн разочарова Мексико Сити с нокаут над Даниел Залхубер

  • 1 март 2026 | 10:35
  • 623
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 5915
  • 4
Сехудо пребори Фейбър и предизвика Мераб

Сехудо пребори Фейбър и предизвика Мераб

  • 1 март 2026 | 09:29
  • 794
  • 0
Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

Джак Дела Мадалена срещу Карлос Пратес при завръщането на UFC в Австралия

  • 1 март 2026 | 08:14
  • 752
  • 0
Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

Аутсейдерът Лонър Кавана триумфира в главния двубой на UFC Мексико

  • 1 март 2026 | 07:33
  • 601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 95332
  • 371
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 29338
  • 69
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 23127
  • 74
Арсенал 1:1 Челси

Арсенал 1:1 Челси

  • 1 март 2026 | 19:20
  • 5263
  • 15
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 45797
  • 93
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16908
  • 55