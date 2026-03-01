Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

Два мача и два златни медала за България. Такава е равносметката дотук, преди финала на Рами Киуан на Купа „Странджа“.

Златислава Чуканова ликува с трофея за втора поредна година. Водещата ни боксьорка грабна титлата в категория до 51 килограма на 77-ото издание на турнира. Злати излезе на ринга, но за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди финалния сблъсък поради здравословни причини. Така Чуканова донесе първата титла за България от последния ден на надпреварата.

Непосредствено след нея златен медал грабна и Радослав Росенов. Само на 22 години русенецът вече има 20 последователни победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Националът ни надигра световния сребърен медалист Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала “София“ на крака. Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.

Снимки: Startphoto