  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Радослав Росенов и Златислава Чуканова вдигнаха Купа "Странджа"

Радослав Росенов и Златислава Чуканова вдигнаха Купа "Странджа"

  • 2 март 2026 | 08:17
  • 1100
  • 0
Радослав Росенов и Златислава Чуканова вдигнаха Купа "Странджа"

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“ за 2026 година. Националите ни бяха отличени за представянето си в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа.

Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”
Злато за Злати Чуканова и Радо Росенов на “Странджа”

Росенов ликува със златния медал в категория до 60 килограма. Той постигна серия от зрелищни победи и за пети път в кариерата си вдига ценното отличие. Нещо, което досега не се отдавало на нито един боксьор в историята на Купа „Странджа“.

Рами Киуан грабна сребърен медал на Купа "Странджа"
Рами Киуан грабна сребърен медал на Купа "Странджа"

Чуканова от своя страна грабна титлата в категория до 51 килограма при жените. За нея това е втора поредна купа, след като заслужи отличието и през миналата година. Успехът е още по-голям, предвид че тя се връща на ринга след сериозна контузия.

Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”
Три финала и седем български медала на Купа “Странджа”

България завърши по впечатляващ начин в 77-ото издание на Купа „Странджа“. Нашите боксьори грабнаха общо 7 медала на изключително силния турнир, който тази година се явява и своеобразно Световно първенство. Освен титлите на Злати Чуканова и Радослав Росенов, със сребърно отличие се поздрави и Рами Киуан (75 кг), който отстъпи на финала на световния шампион Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). С бронзови медали се окичиха Ясен Радев (55 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Йордан Морехон (+90) и Алейна Мехмед (+80 кг).

Снибка: БФБокс

