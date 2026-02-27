Арне Слот: Не е нужно да вкарваме много, защото запазваме сухи мрежи

След пет победи в последните си шест срещи, в това число три последователно успеха, Ливърпул натрупа увереност. Сега тимът го очаква домакински сблъсък срещу Уест Хам, който е утре (събота) от 17:00 часа. Мениджърът Арне Слот разкри, че Флориан Виртц няма да може да играе, но пък готов е Джереми Фримпонг. Ето какво заяви специалистът по редица теми преди кръга в Премиър лийг:

За битката за Шампионската лига

Както аз го виждам, това е просто още един мач за нас и не сме фокусирани върху другите отбори, а само върху себе си. Трябва да спечелим много двубои, защото и останалите отбори ще го правят — и точно там е нашият фокус. Не толкова върху точките и разликите, въпреки че сме наясно с класирането.

За формата на Салах

Мо сам си постави стандарти и те са толкова, толкова, толкова високи, че в момента, в който не отбележи в няколко мача, хората са изненадани — и това е големият комплимент. Ако вземете и ФА Къп, въпреки че беше срещу отбор от Премиър лийг (срещу който той отбеляза). Преди три срещи имаше асистенция и гол срещу отбор от Висшата лига — Брайтън, много добър тим. Това е реалността. Можете да представите данните по различен начин и да кажете, че няма гол в девет мача от Премиър лийг — това е стандартът, който той сам си постави.

Мисля, че трябва да навляза в много детайли относно представянето на Салах, но сега не е мястото и моментът за това. Свикнали сме Мо да вкарва голове. Получавал съм въпроси, когато Салах не е отбелязвал в 3 или 4 мача, но той винаги отново започва да вкарва. Той не е единственият ни нападател, който не бележи толкова, колкото беше свикнал. Не бива фокусът да е само върху него — Юго и Коди също не са. Това е отборен въпрос. Но пък пазим сухи мрежи, така че не е нужно да вкарват толкова много. Вкарахме 6 на Карабах и 4 на Нюкасъл.

За Алисон

В идеалния случай нямаш нужда от вратаря, защото се защитаваш толкова добре, но хубавото е, че ако ни потрябва, имаме изключителен такъв. Той е тук вече 7 години. Имаме не само един добър вратар — имаме и Мамардашвили, друг, който може да бъде номер 1. Това място е в много добра позиция по отношение на вратарите и така е от години. Али винаги е бил №1, което показва колко добър е. Срещу Форест имахме нужда от него още в третата минута и той отново беше на висота.

За заплахата от Уест Хам

Понякога статистиката показва неща, които са верни, но могат и да бъдат представени по различен начин. Не мога да кажа, че не сме имали трудности срещу новаците, така че разбираме колко трудно е да печелиш мачове, независимо от позицията в класирането. Но това не важи само за нас. Гледате мачовете на съперниците и не сме единственият отбор, който понякога играе едно полувреме като това срещу Форест. Това е и заради качеството на съперника — трябва да отдадем заслуженото на Форест. Това е новата реалност в Премиър лийг. В последните години това важеше основно за топ отборите. Сега става дума за всички пари в лигата и за отбори със собственици, които могат да харчат. Победата през ноември срещу Уест Хам беше важна, играхме добре. Оттогава сме загубили само два пъти и то само след продължения — което не е нищо ново за нас този сезон! Може би най-накрая нещата са се променили, след като вкарахме в добавеното време срещу Нотингам.

За трудното начало в някои мачове

Това никога не е въпрос на подход. Ако погледнете, ние никога не се прибираме в нисък блок, както правят много отбори — ние никога не го правим. Опитваме се да пресираме 90 минути и да създаваме положения. Трудно е срещу съперници с определен стил — няма да го описвам. Обикновено през второто полувреме играта става малко по-отворена, тъй като отборите се уморяват, което води до пространства и възможности, и тогава можем да вкараме головете си. Никога не е заради нашия подход. Виждали сме много пъти на „Анфийлд“… когато аз трябваше да играя там, на 100% бих казал на играчите си да забавят играта и да не позволят на феновете да подкрепят отбора. Бих им казал да печелят време, да забавят темпото — и това правят другите отбори, което е честно. Така че от нас зависи да намерим моментите, в които да създадем положения. По-трудно е, когато другият отбор е напълно свеж.

За Нгумоа

Да, това е още един чудесен пример как могат да се манипулират данните. Ако не говорим за мачовете за купата и Шампионската лига, Рио има само 89 минути в Премиър лийг. За да сме по-реалистични — или да кажем истината! — ще видим, че игровото му време се увеличи значително през последните седмици и това е, защото той се развива. Хората говорят за него, защото се представя наистина добре, а това ни харесва. Още един пример за играч, когото всички искат да виждат все повече и повече. Всичко се дължи на факта, че се справя добре, когато влиза в игра. Най-яркият момент срещу Форест беше играта му един на един и колко важно е това във футбола, но имаше и няколко други момента, за които говорим. Това е част от развитието му и много ми харесва къде се намира в момента. Ако остане здрав, минутите ще дойдат в бъдеще.

Не е трудно заради това какъв е той — а това е нещо специално. За 17-годишен да бъде толкова хвален… говори се много за него, защото всички виждаме таланта му. Той се справя много добре с това, което е голям комплимент за него и за родителите му, които са го възпитали. Не си вири главата заради положителните оценки на анализаторите, а това ти е нужно, за да направиш следващата стъпка, защото ако повярваш, че си нещо изключително след подобни похвали, няма да стигнеш нивото, към което се стремиш. Той знае какво трябва да подобри, но ние трябва да запазим специалните му качества. Не е нужно да се получава 10 от 10 пъти, но той продължава да опитва. В съвременния футбол няма много играчи, които могат да минават на един срещу един и това да се получава постоянно. Искаме да се грижим добре за него, имаме голяма вяра в това колко специален е.

За Керкез

Милош беше напълно здрав, изигра 80 минути срещу Нотингам и след това го смених с Робъртсън. Смених крилата и бековете заради свежата енергия. Това е хубавото, когато имаш повече от 11 играчи. Ако мога, го правя. Керкез изигра приличен мач. Той е на разположение за утре.



За играта с глава на Екитике

Вярно е, че когато аз играех — преди много време — вероятно имахме топка, окачена на въже, и тренирахме удари с глава, за да работим върху техниката. Това беше изолирано упражнение, което днес не се използва често. Забелязваме това при Юго и се опитваме да работим върху него. Не всеки ден, но това е част от играта му, а той също иска да се развива, защото можеше да вкара още няколко гола. На 22–23 години е нормално да има аспекти от играта ти, които можеш да подобриш.

