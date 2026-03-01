Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България

Капитанът и либеро на Марица (Пловдив) Жана Тодорова е категорична, че отборът се цели в титлата, като същевременно се надява конкуренцията в женския волейболен елит на България да се повиши. Шампионките спечелиха домакинството си на ЦСКА с 3:0 гейма.

"Никога не трябва да подценяваме отбора на ЦСКА - това е отбор с история и качествени момичета и треньори. Не си позволихме подценяване. Вложихме се добре и резултатът е 3:0 за нас. Вторият гейм ни е най-труден. Може би очакваме отборите да спрат да играят. Важно е да преодоляваме тези моменти", сподели тя след срещата за БНТ.

Волейболистката на пловдивчанки призна, че мачовете в Европа носят различен заряд, спрямо тези от шампионата.

"В Шампионска лига е по-различно. Получават се страхотни двубои и разликата с българското първенство е голяма. За жалост нямаме толкова голям конкурент. Пожелавам си шампионската титла", допълни либерото.

