Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек е категоричен, че отборът гледа сериозно на мачовете в шампионата, въпреки безпроблемните си победи. В последното си домакинство шампионките се наложиха над ЦСКА с 3:0 гейма.

"Винаги нещо не ми харесва. Играхме добре в първия гейм. Във втория започнаха грешките. Не харесах блока ни и сервиса ни. Винаги говоря негативно, но видях позитивни неща и затова съм доволен и щастлив. Младите момичета играха добре и искам да им давам още шансове, защото на тренировки се представят много добре. Играха добре, след като им дадох шанс, което означава, че ще получат още шансове", сподели той след срещата за БНТ.

След като спечелиха Купата на България, пловдивчанки крачат уверено към титлата.

"В Шампионската лига се играе различно, защото нивото е много високо. Всички знаят колко важни са мачовете там. Не съм доволен, че не излязохме от групите, но съм доволен от начина, по който играхме. Сега се фокусираме върху шампионата. След като спечелихме Купата, целим да спечели лигата. Ние никога не подценяваме мачовете от шампионата. Уважаваме всеки опонент и няма значение, колко пъти сме ги побеждавали. Стартираме всеки мач от нулата и трябва да го спечелим", допълни турският специалист.