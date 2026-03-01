Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

  • 1 март 2026 | 19:24
  • 109
  • 0
Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек е категоричен, че отборът гледа сериозно на мачовете в шампионата, въпреки безпроблемните си победи. В последното си домакинство шампионките се наложиха над ЦСКА с 3:0 гейма.

Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА
Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА

"Винаги нещо не ми харесва. Играхме добре в първия гейм. Във втория започнаха грешките. Не харесах блока ни и сервиса ни. Винаги говоря негативно, но видях позитивни неща и затова съм доволен и щастлив. Младите момичета играха добре и искам да им давам още шансове, защото на тренировки се представят много добре. Играха добре, след като им дадох шанс, което означава, че ще получат още шансове", сподели той след срещата за БНТ.

След като спечелиха Купата на България, пловдивчанки крачат уверено към титлата.

"В Шампионската лига се играе различно, защото нивото е много високо. Всички знаят колко важни са мачовете там. Не съм доволен, че не излязохме от групите, но съм доволен от начина, по който играхме. Сега се фокусираме върху шампионата. След като спечелихме Купата, целим да спечели лигата. Ние никога не подценяваме мачовете от шампионата. Уважаваме всеки опонент и няма значение, колко пъти сме ги побеждавали. Стартираме всеки мач от нулата и трябва да го спечелим", допълни турският специалист.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

  • 1 март 2026 | 15:31
  • 4186
  • 5
Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

  • 1 март 2026 | 13:34
  • 606
  • 1
Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

  • 1 март 2026 | 12:46
  • 346
  • 0
Алекс Николов: Много малко не ни достигна

Алекс Николов: Много малко не ни достигна

  • 1 март 2026 | 11:18
  • 1593
  • 1
Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

  • 1 март 2026 | 00:19
  • 1339
  • 0
Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

  • 28 фев 2026 | 22:30
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 95844
  • 371
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 29542
  • 69
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 23184
  • 74
Арсенал 1:1 Челси

Арсенал 1:1 Челси

  • 1 март 2026 | 19:20
  • 5352
  • 15
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 45887
  • 93
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16982
  • 58