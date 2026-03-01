Берое се справи с Монтана за нов успех в efbet Супер Волей

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) записаха 10-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим се справи и надигра у дома Монтана с 3:0 (27:25, 25:23, 25:20) в последния мач от 19-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 350 зрители в зала "Иван Вазов".

По този начин старозагорци остават на 5-о място във временното класиране с 10 победи, 7 загуби и 30 точки. Монтана пък е твърдо на 8-а позиция с 6 победи, 12 загуби и 19 точки.

В следващия 20-и кръг Берое ще гостува на Нефтохимик 2010 (Бургас), а монтанчани са домакини на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). Срещите са съответно в събота (7 март) от 19,00 часа и в петък (6 март) от 19,30 часа.

Най-резултатен за Берое стана Велизар Чернокожев с 19 точки (1 ас и 72% ефективност в атака - +18). Джеси Деланси (2 блока, 38% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +3) и Пламен Шекерджиев (1 ас, 80% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +9) добавиха по 13 точки за победата.

Шекерджиев беше обявен и за MVP на мача.

За тима на Монтана Кристиан Валчак се отчете с 18 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +9), докато Марк Михайлов завърши с 13 точки.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - МОНТАНА 3:0 (27:25, 25:23, 25:20)

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 1, Велизар Чернокожев 19, Пламен Шекерджиев 13, Джеси Деланси 13, Махди Бентахер 5, Бранислав Ханушек 6 - Петър Каракашев-либеро (Николай Манчев, Георги Тонев, Иван Латунов)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 1, Кристиан Валчак 18, Марк Михайлов 13, Николай Стефанов 8, Бруно Рубо 4, Николай Захариев 1 - Калоян Ботев-либеро (Ейдер Бангера 2, Виктор Бодуров 2, Стефан Узунов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.