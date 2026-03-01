Локомотив Авиа се завърна начело след трудна, но чиста победа над Дея спорт

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се завърна начело в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов постигнаха трудна, но чиста домакинска победа над Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:22, 33:31, 27:25) в среща от 19-ия кръг на първенството, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Така пловдичани са на първото място във временното класиране с 15 победи, 2 загуби и 43 точки, с колкото е шампионът Левски София на втората позиция, но с по-лошо геймово съотношение. Дея спорт пък остава 6-и с 9 победи, 9 загуби и 27 точки в актива си.

В следващия 20-и кръг Локомотив Авиа ще гостува на коравия тим на Монтана, докато бургазлии са домакини на Славия. И двата мача са в петък (6 март) съответно от 19,30 и 18,30 часа.

Първата част вървеше абсолютно точка за точка до 15:15. След ас на Тодор Вълчев и контра на Жулиен Георгиев, Локомотив дръпна с 3 точки и макар гостите от Дея споррт да се опитаха да наваксат, в крайна сметка без проблеми домакините затвориха гейма след 25:22.

Истински трилър бе вторият гейм, който тръгна отлично за Локомотив - 7:3 след 2 аса на Вълчев и блокади на Владимир Станков и Александър Николов. Последваха елементарни грешки в атака, докато гостите от Дея спорт отиграха своите топки и обърнаха до 13:10 в своя полза. Последва изравняване след три безответни точки, но грешките продължиха, а Дея спорт отново поведе при 20:17. Последва ново изравняване за 21:21 и двата отбора "се захапаха" точка за точка, като вицешампионите трябваше да спасяват 3 геймбола, за да се поздравят накрая с успеха след 33:31.

Третата част вървеше без проблеми за домакините до 18:15, когато тежка контузия на глезена получи Жулиен Георгиев и напусна игрището. Това явно повлия на съотборниците му, а гостите от Дея спорт се възползваха и изравниха, достигайки и до два геймбола, но в крайна сметка Кристиян Алексов показа за пореден път здрава психика и с два поредни аса сложи точка на спора - 27:25 и 3:0.

Най-полезен за Локомотив стана капитанът Тодор Вълчев с 19 точки (3 аса, 62% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +13) за победата. Жулиен Георгиев добави още 16 точки (64% ефективност в атака - +9) за успеха.

За MVP на мача беше обявен Кристиян Алексов, който завърши с 13 точки (1 блок, 3 аса, 41% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За Дея спорт Валентин Братоев реализира 21 точки (1 блок, 65% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +11), а Ерион Байрами завърши със 17 точки (2 блока, 1 ас, 70% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +7), но и това не помогна дори за един спечелен гейм.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:0 (25:22, 33:31, 27:25)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 16, Тодор Вълчев 19, Кристиян Алексов 13, Ивайло Дамянов 5, Александър Николов 5 - Мартин Иванов-либеро (Кирил Колев 1, Димитър Дулчев 2)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 2, Цветелин Цветанов 12, Валентин Братоев 21, Ерион Байрами 17, Хади Шуркаби 3, Мохамадреза Хозури 5 - Константин Чипев-либеро (Николай Градинарски)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.