Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа се завърна начело след трудна, но чиста победа над Дея спорт

Локомотив Авиа се завърна начело след трудна, но чиста победа над Дея спорт

  • 1 март 2026 | 19:56
  • 768
  • 0

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се завърна начело в efbet Супер Волей. Момчетата на Найден Найденов постигнаха трудна, но чиста домакинска победа над Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:22, 33:31, 27:25) в среща от 19-ия кръг на първенството, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Така пловдичани са на първото място във временното класиране с 15 победи, 2 загуби и 43 точки, с колкото е шампионът Левски София на втората позиция, но с по-лошо геймово съотношение. Дея спорт пък остава 6-и с 9 победи, 9 загуби и 27 точки в актива си.

В следващия 20-и кръг Локомотив Авиа ще гостува на коравия тим на Монтана, докато бургазлии са домакини на Славия. И двата мача са в петък (6 март) съответно от 19,30 и 18,30 часа.

Първата част вървеше абсолютно точка за точка до 15:15. След ас на Тодор Вълчев и контра на Жулиен Георгиев, Локомотив дръпна с 3 точки и макар гостите от Дея споррт да се опитаха да наваксат, в крайна сметка без проблеми домакините затвориха гейма след 25:22.

Истински трилър бе вторият гейм, който тръгна отлично за Локомотив - 7:3 след 2 аса на Вълчев и блокади на Владимир Станков и Александър Николов. Последваха елементарни грешки в атака, докато гостите от Дея спорт отиграха своите топки и обърнаха до 13:10 в своя полза. Последва изравняване след три безответни точки, но грешките продължиха, а Дея спорт отново поведе при 20:17. Последва ново изравняване за 21:21 и двата отбора "се захапаха" точка за точка, като вицешампионите трябваше да спасяват 3 геймбола, за да се поздравят накрая с успеха след 33:31.

Третата част вървеше без проблеми за домакините до 18:15, когато тежка контузия на глезена получи Жулиен Георгиев и напусна игрището. Това явно повлия на съотборниците му, а гостите от Дея спорт се възползваха и изравниха, достигайки и до два геймбола, но в крайна сметка Кристиян Алексов показа за пореден път здрава психика и с два поредни аса сложи точка на спора - 27:25 и 3:0.

Най-полезен за Локомотив стана капитанът Тодор Вълчев с 19 точки (3 аса, 62% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +13) за победата. Жулиен Георгиев добави още 16 точки (64% ефективност в атака - +9) за успеха.

За MVP на мача беше обявен Кристиян Алексов, който завърши с 13 точки (1 блок, 3 аса, 41% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За Дея спорт Валентин Братоев реализира 21 точки (1 блок, 65% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +11), а Ерион Байрами завърши със 17 точки (2 блока, 1 ас, 70% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +7), но и това не помогна дори за един спечелен гейм.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:0 (25:22, 33:31, 27:25)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 16, Тодор Вълчев 19, Кристиян Алексов 13, Ивайло Дамянов 5, Александър Николов 5 - Мартин Иванов-либеро (Кирил Колев 1, Димитър Дулчев 2)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 2, Цветелин Цветанов 12, Валентин Братоев 21, Ерион Байрами 17, Хади Шуркаби 3, Мохамадреза Хозури 5 - Константин Чипев-либеро (Николай Градинарски)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

  • 1 март 2026 | 15:31
  • 4489
  • 8
Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

  • 1 март 2026 | 13:34
  • 667
  • 1
Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

  • 1 март 2026 | 12:46
  • 372
  • 0
Алекс Николов: Много малко не ни достигна

Алекс Николов: Много малко не ни достигна

  • 1 март 2026 | 11:18
  • 1700
  • 1
Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

  • 1 март 2026 | 00:19
  • 1363
  • 0
Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

  • 28 фев 2026 | 22:30
  • 1164
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 114233
  • 517
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 38692
  • 103
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 6891
  • 16
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 14721
  • 45
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 52354
  • 100
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 21153
  • 61