  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Перуджа пречупи Верона и спечели рекордна Суперкупа на Италия

Перуджа пречупи Верона и спечели рекордна Суперкупа на Италия

  • 1 март 2026 | 21:21
  • 761
  • 0

Отборът на Сър Суса Скай (Перуджа) защити трофея си и спечели рекордна 7-а Суперкупа на Италия. Играчите на Анджело Лоренцети обърнаха и пречупиха Рана (Верона) с 3:1 (25:27, 25:22, 25:21, 25:22) в големия финал на турнира, игран този следобед в пълната зала "Пала Триест".

Така Перуджа спечели Суперкупата на Италия за 4-и пореден и общо за 7-и път в своята клубна история. По този начин "червените дяволи" се изравниха с бившият гранд Сислей (Тревизо), който също има 7 спечелени трофея в периода 1998-2007 година.

От друга страна за Верона, който по-рано тази година спечели Купата на страната, това беше първи финал за Суперкупата.

Най-резултатни за Перуджа станаха Олег Плотнитский (1 ас, 64% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане) и Уасим Бен Тара (1 блок и 56% ефективност в атака) със 17 и 16 точки за победата.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) беше определен разпределителят на победителите Симоне Джанели.

За тима на Верона Дарлан Соуса заби страхотните 28 точки (6 аса!, 2 блока и 77% ефективност в атака - +18). Нумори Кейта завърши с 15 точки (1 ас, 47% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - -3), но и това не беше достатъчно за успеха.

Финал за Суперкупата на Италия:

РАНА (ВЕРОНА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 1:3 (27:25, 22:25, 21:25, 22:25)

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 1, Дарлан Соуса 28, Нумори Кейта 15, Франческо Сани 9, Александър Неделкович 4, Лоренцо Кортезиа 1 - Матео Стафорини-либеро (Марко Вители 8, Рок Можич 3, Урош Планиншич)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 3, Уасим Бен Тара 16, Олег Плотнитский 17, Камил Семенюк 13, Федерико Крозато 11, Роберто Русо 5 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок 1, Себастиан Соле, Марко Гаджини)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Снимки: legavolley.it

