Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлия Иванова: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш

Юлия Иванова: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш

  • 1 март 2026 | 19:29
  • 106
  • 0
Юлия Иванова: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова посочи слабия сервис и липсата на постоянство като основни причини за поражението с 0:3 гейма от шампиона Марица (Пловдив) в мач от 16-ия кръг на женската "Demax+" лига.

Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА
Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА

"Това, което не ни достигна, е, че бием слаб сервис. На блок в доста ситуации ги спряхме, но отново сервисът ни е слаб и нямаме достатъчно добра защита", коментира Иванова пред БНТ след двубоя в Пловдив.

Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата
Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата

Според нея скоростта в играта на лидера в класирането е била решаващ фактор.

"Марица играе с по-висока скорост от нашата. Единственият начин да се доближим до тяхното ниво е със силен сервис, за да ги изкараме да посрещат на третия метър и да играят на висока топка. На бърза игра през центъра трудно можем да ги спрем", допълни наставничката на "червените".

Треньорката на ЦСКА отчете, че в представянето на тима ѝ е имало положителни моменти, но подчерта, че те не са достатъчни.

"Има проблясъци, но за да биеш, трябва да блестиш. Само с проблясъци не става - трябва постоянство", каза тя и добави, че е поздравила състезателките си за работата на блок, върху която отборът е акцентирал през седмицата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №23 за Баба Марта

  • 1 март 2026 | 15:31
  • 4187
  • 5
Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за Олимпийските игри

  • 1 март 2026 | 13:34
  • 606
  • 1
Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

Влади Гърков с 4 точки, Сен-Назер измъчи лидера Тур

  • 1 март 2026 | 12:46
  • 346
  • 0
Алекс Николов: Много малко не ни достигна

Алекс Николов: Много малко не ни достигна

  • 1 март 2026 | 11:18
  • 1593
  • 1
Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

  • 1 март 2026 | 00:19
  • 1339
  • 0
Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

  • 28 фев 2026 | 22:30
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 95913
  • 371
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 29569
  • 69
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 23192
  • 74
Арсенал 1:1 Челси

Арсенал 1:1 Челси

  • 1 март 2026 | 19:20
  • 5370
  • 15
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 45902
  • 93
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16993
  • 58