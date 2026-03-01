Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица

Разпределителката на ЦСКА Полина Нейкова заяви, че отборът ѝ е показал характер във втория гейм срещу Марица, въпреки поражението с 0:3 в Пловдив от женската "Demax+" лига и подчерта, че "червените" имат потенциал да бъдат конкурентоспособни на шампионките.

Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА

"Като изключим първия гейм, и двата отбора направихме изключително много грешки на сервис. Във втория гейм може би си повярвахме повече, направихме няколко блока. Може би и Марица ни подцени в даден момент, но ако играем добре и сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни“, коментира Нейкова след срещата за БНТ.

Юлия Иванова: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш

Тя потвърди, че през седмицата тимът е работил целенасочено върху играта на блок - елемент, в който ЦСКА действително е успял да затрудни съперника в определени моменти.

"Тренирахме цяла седмица точно това. Имаме още много резерви – в сервис, в посрещане, в атака. Отборът е много млад, аз съм от по-опитните, но с много работа вярвам, че нещата ще се получат“, добави разпределителката.

По отношение на целите до края на сезона Нейкова заяви, че амбицията на тима е била да подобри представянето си спрямо миналата година.

"Искахме да сме втори или трети. В момента сме четвърти, но нищо не е загубено. Ако стигнем до полуфинал срещу Марица, ще бъде трудно, но трябва да играем всеки мач все по-добре“, завърши тя.