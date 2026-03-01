Популярни
Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Марица спечели редовния сезон след 16 от 16 и категоричен успех срещу ЦСКА

  • 1 март 2026 | 19:15
  • 399
  • 0
Шампионът на България за жени Марица (Пловдив) спечели редовния сезон в женската "Demax+" лига, след като постигна 16-а поредна победа. "Жълто-сините" се наложиха убедително като домакини на ЦСКА с 3:0 (25:14, 25:20, 25:18) в дербито от 16-ия кръг на шампионата.

Така пловдивчанки, които вече си гарантираха първото място в класирането преди плейофите, водят в подреждането с пълен актив от 48 точки, с 10 повече от ЦПВК и Левски, които са с равни точки на втората позиция. ЦСКА остава на 4-о място с 10 победи, 6 загуби и 31 точки.

В следващия 17-и кръг, който ще е предпоследен от редовния сезон, Марица гостува на тима на ЦПВК, а "червените" приемат втория тим на шампионките - Марица 2022.

Шампионките взеха инициативата от самото начало на сблъсъка и започнаха да трупат преднина, достигнала 5 точки при 15:10. След това състезателките на Ахметджан Ершимшек нямаха затруднения и първият гейм завърши с блок-аут на Ива Дудова за 25:14. Втората част започна с битка точка за точка и двата тима стояха близо в резултата до средата на гейма, когато "червените" взеха крехък аванс от 17:15. Тогава обаче "жълто-сините" направиха серия от 6 поредни спечелени разигравания и това се оказа ключовият момент за изхода от втората част, която също отиде на сметката на шампионките след 25:20. Третият гейм се разви по сходен начин и след 15:13 Марица повиши значително нивото на представянето си, за да наложи волята си за крайното 25:18 и 3:0.

