  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Луканов: Поздравявам момчетата, те са най-добрите

Луканов: Поздравявам момчетата, те са най-добрите

  • 1 март 2026 | 16:37
  • 482
  • 1

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след победата на своя тим над Марек. Габровци се нуждаеха от обрат, но в крайна сметка се наложиха с 2:1 като гости.

“Доволен съм, два различни мача, два различни отбора. Един негостоприемен стадион днес. Започнахме така, както срещу Етър. Имахме го, но не можехме да го оползотворим. Затова сменихме начина на игра, заиграхме на 4-4-2. Точно когато имахме преимущество в центъра, допуснахме гол. Поздравявам момчетата, те са най-добрите. Казвам не за това дали падат, или бият, а за това, че никога не се отказват.

Последните минути играхме по широчина, а не по дълбочина. Предпочетохме по тоя начин. Колкото повече топки имаше в наказателното поле, толкова повече шанс да вкараме гол. Марек доста ни затрудни с центрирани топки, но поздравления за момчетата”, заяви Луканов.

