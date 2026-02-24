Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  Луканов: Поздравявам моите футболисти! Те са страхотни момчета

Луканов: Поздравявам моите футболисти! Те са страхотни момчета

  • 24 фев 2026 | 20:12
  • 652
  • 3
Луканов: Поздравявам моите футболисти! Те са страхотни момчета

Старши треньорът на Янтра Емануел Луканов говори след страхотния успех с 4:0 над Етър в мач от 21-ия кръг на Втора лига.

Янтра прегази Етър в Габрово
Янтра прегази Етър в Габрово

"Поздравявам и двата отбора, знаете, че за мен е малко по-специфичен този мач. Но професионализмът си е професионализъм. Още в първите минути се видя натиск, видя се числено преимущество в центъра и имахме ситуации.

Натиснахме ги още от самото начало. Не бяхме играли досега така, освен в контролите, но поздравявам моите футболисти. Те са страхотни момчета. Каквото и да променим, те се адаптират.

Днес беше много важно и към самия терен да се адаптираме. Имаме някои неща, които правиме на хубав терен, но днес нямаше как да се получат. Адаптираха се по-добре. Наситихме средата на терена с един халф в повече, двама класни нападатели имаме, страхотна, солидна защита и добър вратар. Мисля, че с това успяхме да направим тази солидна победа", заяви Луканов.

