  • 26 фев 2026 | 12:27
Вдигат наема на "Лаута"

Общинският съвет ще гледа предложение за актуализирането на условията за ползване на стадион „Локомотив“ от футболния клуб.  Предложението е дошло от ПФКЛокомотив Пловдив – 1926“ за ползването на стадиона и  привеждането му в съответствие с лицензионните изисквания и законовите рамки.

Община Пловдив предлага сключване на допълнително споразумение с, което ще се отдадат трибуните и част от помещенията на трите трибуни   „Бесика“ , Южна трибуна и  „Спортклуб“ .

Централната трибуна е премахната и не е част от новото споразумение, тъй като в момента се изгражда.  Общата площ на предоставяния терен е 84 258 кв. м, а общата разгъната застроена площ – 12 093 кв. м. Договорът за ползването на стадиона и помещенията предвижда и актуализация на цената досега клубът плаща около 2000 евро, а с новите трибуни наемът става 3081 евро без ДДС.  Предвидена е и гаранция в размер на 15 000 евро, внесена от клуба като обезпечение за ползването на комплекса.

За разлика от първия договор, този път ангажиментите на двете страни са много по-детайлно описани.

Споразумението дава право на клуба да използва имота за: тренировъчна дейност; провеждане на официални срещи; състезателна дейност и съпътстващи спортни активности.

Ползването е временно – до провеждане на процедура за дългосрочно управление по реда на Закона за физическото възпитание и спорта или концесия.

Изрично е записано, че клубът: няма право да преотстъпва имота на трети лица; няма право да го отдава под наем; няма право да го ползва съвместно с други лица по договорни отношения.

Очаква са подобно споразумение да подпише и Ботев Пловдив, след като стадионът бъде въведен в експлоатация и предаден на Община Пловдив. Тогава ще изникне въпроса за преотдаването на помещенията, както и развиването на търговска дейност, която в момента извършват от „жълто-черния“ клуб.  

