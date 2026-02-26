Крушарски обвини феновете на Локо в провала на сделка с чужди инвеститори

Локомотив (Пловдив) е бил близо до това да се сдобие с нов спонсор, след като инвеститори от Дубай са проявили интерес към “черно-белия” клуб, но в крайна сметка до положителен край не се е стигнало, съобщава “Тема Спорт”.

Босът на клуба Христо Крушарски разкри за интереса към “смърфовете”, като обвини феновете на отбора, че са провалили сделката.

От думите на собственика на отбора, не става ясно по какъв начин запалянковците на “черно-белите” са саботирали сделката с инвеститорите от Обединените арабски емирства.

“Защо аз да стоплям отношенията с феновете? Аз си имам печка да се топля, защо да се топля с феновете? Те ако искат да гледат театър, да гледат. Аз съм собственик, клубът е мой, на този етап. И държа на реда, за да може да има пари в клуба.

Когато дойде токът от 30 000-40 000 лева, звънят на мен нонстоп. Като дойде нещо за плащане – на мен, като дойде време за заплати – пак на мен. Отворил съм страницата за партньори – да дойде някой да помага. Някой да е дошъл?

Имам разговори с партньори в момента и ще се случи същото като с хората от Абу Даби, които бях докарал. Казаха: “Да идваме тук да ни псуват и да ни обиждат? Няма как да стане!”. Всичко е търпение”, обясни още Крушарски.