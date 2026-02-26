Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Крушарски обвини феновете на Локо в провала на сделка с чужди инвеститори

Крушарски обвини феновете на Локо в провала на сделка с чужди инвеститори

  • 26 фев 2026 | 10:34
  • 2317
  • 4
Крушарски обвини феновете на Локо в провала на сделка с чужди инвеститори

Локомотив (Пловдив) е бил близо до това да се сдобие с нов спонсор, след като инвеститори от Дубай са проявили интерес към “черно-белия” клуб, но в крайна сметка до положителен край не се е стигнало, съобщава “Тема Спорт”.

Босът на клуба Христо Крушарски разкри за интереса към “смърфовете”, като обвини феновете на отбора, че са провалили сделката.

От думите на собственика на отбора, не става ясно по какъв начин запалянковците на “черно-белите” са саботирали сделката с инвеститорите от Обединените арабски емирства.

“Защо аз да стоплям отношенията с феновете? Аз си имам печка да се топля, защо да се топля с феновете? Те ако искат да гледат театър, да гледат. Аз съм собственик, клубът е мой, на този етап. И държа на реда, за да може да има пари в клуба.

Когато дойде токът от 30 000-40 000 лева, звънят на мен нонстоп. Като дойде нещо за плащане – на мен, като дойде време за заплати – пак на мен. Отворил съм страницата за партньори – да дойде някой да помага. Някой да е дошъл?

Имам разговори с партньори в момента и ще се случи същото като с хората от Абу Даби, които бях докарал. Казаха: “Да идваме тук да ни псуват и да ни обиждат? Няма как да стане!”. Всичко е търпение”, обясни още Крушарски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) с нова придобивка

Спартак (Варна) с нова придобивка

  • 26 фев 2026 | 09:43
  • 1362
  • 6
От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

  • 26 фев 2026 | 09:26
  • 3905
  • 10
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 5399
  • 4
Веласкес закри тренировките на Левски

Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 1433
  • 4
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
  • 1638
  • 1
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 14915
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7562
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3811
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 14915
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16103
  • 4
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5103
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22932
  • 12