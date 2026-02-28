Популярни
Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Каталин Иту ще влезе в ролята на плеймейкър срещу Лудогорец

Каталин Иту ще влезе в ролята на плеймейкър срещу Лудогорец

  • 28 фев 2026 | 09:52
  • 338
  • 0
Каталин Иту ще влезе в ролята на плеймейкър срещу Лудогорец

Атакуващият халф на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту ще трябва да влиза в обувките на Парвиз Умарбаев за предстоящото гостуване на Лудогорец, твърди "Тема спорт". Причината е, че опитният футболист е наказан за визитата в Разград, а треньорът Душан Косич няма друг подходящ изпълнител за позицията на плеймейкъра.

Специалистът все още не може да разчита на капитана Димитър Илиев, който се възстановява от контузия в коляното. За мача на "Хювефарма Арена" след изтърпяна санкция се завръща крилото Севи Идриз. 18-годишният футболист получи червен картон при домакинството на Черно море (1:1) и пропусна равенството с другия варненски тим – Спартак.

