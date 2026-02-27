Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Николай Кънчев: Сериозен тест

Николай Кънчев: Сериозен тест

  • 27 фев 2026 | 11:33
  • 74
  • 0

Бенковски (Исперих) приема утре Олимпик (Варна). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Не сме забравили тежката загуба във Варна от Олимпик. Поуките от нея гласят, че за всеки мач трябва да излизаме пределно мобилизирани и да играем концентрирано 90 минути. Амбицирани сме да спечелим предстоящия двубой. Не за да търсим реванш, а защото искаме да побеждаваме независимо срещу кой играем. Ще е доста сериозен тест срещу Олимпик. Млад отбор са, който израства с всеки изминал мач. Играе с голямо движение и желание. Както всички обаче, и той има своите силни и слаби страни. Очаквам футболно надиграване. Имаме потенциал да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

  • 27 фев 2026 | 09:38
  • 1124
  • 0
Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

Тунчев: Всеки отбор може да продължи без даден футболист или треньор

  • 27 фев 2026 | 09:28
  • 846
  • 1
Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

Футболист на ЦСКА с шанс да играе на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 09:19
  • 3915
  • 1
Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1179
  • 0
Росен Крумов за мача в Разлог

Росен Крумов за мача в Разлог

  • 27 фев 2026 | 07:29
  • 843
  • 0
Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

Сливнишки герой гостува на ЦСКА III

  • 27 фев 2026 | 07:26
  • 615
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Спартак (Варна)

11-те на Арда и Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 11:37
  • 224
  • 0
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 3467
  • 0
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 1626
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 5353
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2260
  • 9
Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 4915
  • 0