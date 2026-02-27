Николай Кънчев: Сериозен тест

Бенковски (Исперих) приема утре Олимпик (Варна). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Не сме забравили тежката загуба във Варна от Олимпик. Поуките от нея гласят, че за всеки мач трябва да излизаме пределно мобилизирани и да играем концентрирано 90 минути. Амбицирани сме да спечелим предстоящия двубой. Не за да търсим реванш, а защото искаме да побеждаваме независимо срещу кой играем. Ще е доста сериозен тест срещу Олимпик. Млад отбор са, който израства с всеки изминал мач. Играе с голямо движение и желание. Както всички обаче, и той има своите силни и слаби страни. Очаквам футболно надиграване. Имаме потенциал да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.