Иван Кочев: Изиграхме слаб мач

  • 1 март 2026 | 13:44
Вчера, СФК Раковски измъкна важно 1:0 у дома срещу Марица (Милево). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на Марица коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме слаб мач. Това е, което мога да кажа, и това е истината. Не влязохме концентрирано в двубоя и домакините поведоха след точно изпълнена дузпа. Допуснахме грешка и се стигна до тази дузпа. Нашето желание бе поне до около 60-ата минута да върнем едно попадение и след това да търсим победата, но така и не успяхме да го направим. Изиграхме целия двубой без нужната концентрация, взимахме много прибързани решения и направихме много грешки. Много се надявам тази загуба да подейства на всички нас – и треньори, и футболисти – като обица на ухото и импулс за следващите двубои. Трябва да бъдем още по-отговорни, за да бъдем в нужната форма в предстоящите още по-важни срещи. Иначе се получи футболна атмосфера, имаше публика. Не мога да виня футболистите на домакините, че бавят времето или печелят време при изпълнения на фаулове или други статични положения. Всичко това е част от играта, а ние просто изиграхме слаб двубой“.

