Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Марица (Пловдив) срази Марица (Милево)

Марица (Пловдив) срази Марица (Милево)

  • 7 фев 2026 | 18:39
  • 124
  • 0
Марица (Пловдив) срази Марица (Милево)

Марица (Пловдив) надигра у дома Марица (Милево) с 4:1 в приятелска среща. Заслужен успех за младата селекция на Борислав Караматев, с оглед събитията на терена. Още в първата минута, след разбъркване, Николай Хаджиев уцели гредата. Сашо Лебанов откри резултата в 36-та минута след отлични действия на Олджай Алиев в наказателното поле. Минималната преднина на пловдивчани се запази до началото на второто полувреме. Тогава „жълто-сините“ премахнаха интригата. Сториха го с головете на Джошуа Харис и Велиян Видолов съответно в 52-а и 55-ата минута. В 85-та, Николай Хаджиев покачи на 4:0. В последната секунда на срещата Константин Петров отбеляза почетното попадение за тимът от Милево.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 53198
  • 149
Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 61432
  • 257
Капитанът на Черно море минава прегледи

Капитанът на Черно море минава прегледи

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 847
  • 1
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 16:06
  • 689
  • 0
Локо (Мездра) удари лошо Бдин

Локо (Мездра) удари лошо Бдин

  • 7 фев 2026 | 15:55
  • 811
  • 2
Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

  • 7 фев 2026 | 15:48
  • 534
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

Левски 3:1 Ботев (Враца), шоу на "сините"

  • 7 фев 2026 | 18:55
  • 61432
  • 257
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 53198
  • 149
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 9473
  • 10
Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

Барселона 3:0 Майорка, Марк Бернал също се разписа

  • 7 фев 2026 | 18:23
  • 6160
  • 23
Палмър съсипа Уулвс с хеттрик за по-малко от полувреме, Челси се доближи на точка до топ 4

Палмър съсипа Уулвс с хеттрик за по-малко от полувреме, Челси се доближи на точка до топ 4

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 4650
  • 10
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 35592
  • 121