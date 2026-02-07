Марица (Пловдив) срази Марица (Милево)

Марица (Пловдив) надигра у дома Марица (Милево) с 4:1 в приятелска среща. Заслужен успех за младата селекция на Борислав Караматев, с оглед събитията на терена. Още в първата минута, след разбъркване, Николай Хаджиев уцели гредата. Сашо Лебанов откри резултата в 36-та минута след отлични действия на Олджай Алиев в наказателното поле. Минималната преднина на пловдивчани се запази до началото на второто полувреме. Тогава „жълто-сините“ премахнаха интригата. Сториха го с головете на Джошуа Харис и Велиян Видолов съответно в 52-а и 55-ата минута. В 85-та, Николай Хаджиев покачи на 4:0. В последната секунда на срещата Константин Петров отбеляза почетното попадение за тимът от Милево.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук