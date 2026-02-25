Седем гола в Хасково, Марица (Милево) продължава за купата на АФЛ

Марица (Милево) победи като гост ОФК Хасково с 4:3 в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Два пъти Диян Чойнев и веднъж Цветелин Петров дадоха категорична преднина на Марица през първото полувреме. Имаше и други опасности пред противниковата врата. След почивката, родения през 2009 година Димитър Стефанов и Владислав Узунов върнаха интригата – 2:3. После съотборника им Христо Бойков уцели гредата. Имаше и още едно положение за хасковския тим. Петров обаче се разписа още веднъж за гостите. Същото направи в отсрещната врата и юношата Стефанов за окончателното 3:4.