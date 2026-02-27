Иван Кочев: Опасни са

Популярни
Вход / Регистрирай се
  2. Марица (Милево)
  • 27 фев 2026 | 10:41
  • 302
  • 0
Утре, Марица (Милево) гостува на СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Трудно изпитание за нас срещу съперник, който се бори да запази мястото си в групата. Привлякоха опитни футболисти. Отбор, който демонстрира характер и се бори до последния съдийски сигнал. Познаваме се добре. Трябва да проявим характер и да грешим по-малко. Очаквам да се получи хубав двубой, който ние да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

Снимка: fcmaricamilevo.com

