Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен: Формула 1 ще бъде по-трудна за разбиране от феновете през 2026

Макс Верстапен: Формула 1 ще бъде по-трудна за разбиране от феновете през 2026

  • 1 март 2026 | 11:18
  • 184
  • 0

Популярността на Формула 1 нарасна значително през последните години, подпомогната от едноименния филм с участието на Брад Пит и сериала на Netflix „Drive to Survive“. Въпреки това, новите технически правила за сезон 2026, които поставят много по-голям акцент върху управлението на енергията, могат да направят спорта по-труден за разбиране от страна на феновете. Това е мнението на бившия световен шампион Макс Верстапен.

По време на медиен ден на Viaplay, на въпрос какво ще забележат феновете от всички промени, Верстапен отговори: „Ще бъде сложно за следене и за обяснение. Това е основното. В крайна сметка това все още е болид от Формула 1 – състезателна кола – и ние пак ще се класираме и ще се състезаваме. Но ще е нужно време за свикване за всички.“

Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн
Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн

„Същото важи и по отношение на изпреварванията. Честно казано, все още нямам представа как ще се развият нещата. Така че все още има много въпросителни за всички нас. От друга страна, това го прави и интересно, защото ти дава причина да гледаш“, добави той.

Относно това какво ще означават промените за него лично, той обясни: „Имаш определено количество енергия, което можеш да използваш в рамките на една обиколка, а след това зависи колко добър е двигателят ти и колко ефективна е колата ти на правите. Така че има много елементи, които трябва да се съчетаят.“

Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026
Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026

„Но тъй като сега всички ще са с отворени крила на правите, изпреварването и защитата ще бъдат различни. Въпросът е колко от заряда на батерията можеш да използваш в този момент, което също е доста ограничено. Всичко това са неща, които все още са въпросителни и за нас."

Верстапен вече се изказа критично относно посоката на развитие, в която поема Формула 1 през 2026 година, а пред Viaplay той отново постави под въпрос дали Формула 1 е поела по правилния път с новите регулации.

Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик
Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Запитан дали поне е вълнуващо да има нов стил на пилотиране във Формула 1, той каза: „Всичко, което караш на лимита, е трудно. Няма значение дали е болид от Формула 1, GT автомобил или серийна кола. Но някои неща са по-приятни за каране от други. И начинът, по който в момента се опитваме да го обясним на средностатистическия зрител – и дори когато гледам данните – се питам: това ли е наистина, което искаме?

„За мен това няма нищо общо с резултатите. В крайна сметка трябва да остане приятно и трябва да се забавляваш с това, което правиш. Дори и да си най-добрият в работата си – било то в състезания или нещо друго – все пак трябва да ти е приятно да ходиш на работа. Ако не ти е приятно, няма да продължи дълго. Мисля, че това важи за всички. Със сигурност не би било хубаво, ако не ти харесва да си вършиш работата.“

И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?
И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

Четирикратният световен шампион дори намекна по време на предсезонните тестове, че новите правила не го насърчават особено да удължи кариерата си във Формула 1.

На директен въпрос колко дълго очаква да остане в световния шампионат, той отговори: „Надявам се за дълго. Но това винаги е много трудно да се предвиди. В момента всичко е малко трудно за оценка, включително и къде се намираме ние. Дано всичко се окаже по-добре от очакваното.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

  • 1 март 2026 | 10:55
  • 1525
  • 0
Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

  • 1 март 2026 | 09:27
  • 977
  • 0
3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

  • 1 март 2026 | 08:03
  • 2057
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 1 март 2026 | 06:45
  • 6528
  • 0
Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

  • 28 фев 2026 | 18:02
  • 965
  • 0
Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

  • 28 фев 2026 | 17:40
  • 1500
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 9761
  • 64
Два интересни мача от Втора лига днес

Два интересни мача от Втора лига днес

  • 1 март 2026 | 10:00
  • 15577
  • 12
Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

  • 1 март 2026 | 10:55
  • 1525
  • 0
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 3603
  • 4
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 1352
  • 0
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 4296
  • 1