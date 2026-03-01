Макс Верстапен: Формула 1 ще бъде по-трудна за разбиране от феновете през 2026

Популярността на Формула 1 нарасна значително през последните години, подпомогната от едноименния филм с участието на Брад Пит и сериала на Netflix „Drive to Survive“. Въпреки това, новите технически правила за сезон 2026, които поставят много по-голям акцент върху управлението на енергията, могат да направят спорта по-труден за разбиране от страна на феновете. Това е мнението на бившия световен шампион Макс Верстапен.

По време на медиен ден на Viaplay, на въпрос какво ще забележат феновете от всички промени, Верстапен отговори: „Ще бъде сложно за следене и за обяснение. Това е основното. В крайна сметка това все още е болид от Формула 1 – състезателна кола – и ние пак ще се класираме и ще се състезаваме. Но ще е нужно време за свикване за всички.“

One week to go until Race Day down under! 🤩💨#F1 pic.twitter.com/juecrfOGEd — Formula 1 (@F1) March 1, 2026

Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн

„Същото важи и по отношение на изпреварванията. Честно казано, все още нямам представа как ще се развият нещата. Така че все още има много въпросителни за всички нас. От друга страна, това го прави и интересно, защото ти дава причина да гледаш“, добави той.

Относно това какво ще означават промените за него лично, той обясни: „Имаш определено количество енергия, което можеш да използваш в рамките на една обиколка, а след това зависи колко добър е двигателят ти и колко ефективна е колата ти на правите. Така че има много елементи, които трябва да се съчетаят.“

Формула 1 леко променя правилата за квалификациите за 2026

„Но тъй като сега всички ще са с отворени крила на правите, изпреварването и защитата ще бъдат различни. Въпросът е колко от заряда на батерията можеш да използваш в този момент, което също е доста ограничено. Всичко това са неща, които все още са въпросителни и за нас."

Верстапен вече се изказа критично относно посоката на развитие, в която поема Формула 1 през 2026 година, а пред Viaplay той отново постави под въпрос дали Формула 1 е поела по правилния път с новите регулации.

Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Запитан дали поне е вълнуващо да има нов стил на пилотиране във Формула 1, той каза: „Всичко, което караш на лимита, е трудно. Няма значение дали е болид от Формула 1, GT автомобил или серийна кола. Но някои неща са по-приятни за каране от други. И начинът, по който в момента се опитваме да го обясним на средностатистическия зрител – и дори когато гледам данните – се питам: това ли е наистина, което искаме?

„За мен това няма нищо общо с резултатите. В крайна сметка трябва да остане приятно и трябва да се забавляваш с това, което правиш. Дори и да си най-добрият в работата си – било то в състезания или нещо друго – все пак трябва да ти е приятно да ходиш на работа. Ако не ти е приятно, няма да продължи дълго. Мисля, че това важи за всички. Със сигурност не би било хубаво, ако не ти харесва да си вършиш работата.“

И бившият дизайнер на Ред Бул отива при Ейдриън Нюи?

Четирикратният световен шампион дори намекна по време на предсезонните тестове, че новите правила не го насърчават особено да удължи кариерата си във Формула 1.

На директен въпрос колко дълго очаква да остане в световния шампионат, той отговори: „Надявам се за дълго. Но това винаги е много трудно да се предвиди. В момента всичко е малко трудно за оценка, включително и къде се намираме ние. Дано всичко се окаже по-добре от очакваното.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages