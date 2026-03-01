Популярни
3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

  1 март 2026 | 08:03
Давид Алманса (КТМ) спечели първата си победа в Moto3, след като изпревари с 0,003 секунди Макс Килес (КТМ) в първото състезание от сезона – Гран При на Тайланд. Трети завърши Валентин Пероне (КТМ), който остана на 9,480 секунди от победителя.

Двамата испанци Алманса и Килес се откъснаха напред още в началото, като Макс също излезе начело за кратко, но в самий малко не му достигна, а Давид го победи с няколко сантиметра на финала на 19-те обиколки. Във финалната атака Килес атакува на последния завой от външната страна, мина пред Алманса, но Давид успя да ускори по-добре в последния спринт.

Двамата получиха възможност да дръпнат напред, тъй като зад тях протече оспорвана битка за третото място, в която надделя Пероне, който стартира едва 14-и, но демонстрира страхотно темпо и не се отказа да се бори за мястото на подиума, въпреки че на няколко пъти се печелеше и губеше позиции в групата пилоти, заемащи от 4-а до 6-а позиции.

Алманса завърши 11-и в Moto3 през миналата година и в началото на третия му сезон в класа той е смятан за един от сериозните претенденти за титлата, като днес той стана и първият водач в класирането със спечелените 25 точки.

Снимки: Gettyimages

