Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

Мануел Гонсалес (Калекс) спечели шестата си победа в Moto2, след като завърши първи в доста скъсеното първо състезание за сезон 2026 в Тайланд. На финала Гонсалес спечели с по-малко от една десета пред Исан Гевара (Боскокурсо).

Гонсалес излезе начело в края на предпоследната обиколка, когато съкрати разликата от по-малко от половин секунда, за да атакува лидера Гевара. След това до края на надпреварата Гонсалес, който миналата година беше сред претендентите за титлата, но се срина в края на сезона, сега успя да покрие всички атаки на Гевара.

В самия край Гевара пробва атака от външната страна на спирането за последния завой преди финала, но Гонсалес не допусна изненади и ускори спокойно на излизането от последния завой. Трети завърши Даниел Холгадо (Калекс).

Състезанието в Moto2 обаче можеше и да не се проведе заради поредицата инциденти и двете му спирания с червен флаг.

Първо падна Давид Алонсо, който се удари в Сена Аджиъс, който пък получи повреда и темпото му рязко спадна. Алонсо беше откаран в медицинския център ни пистата, откъдето малко преди края на състезанието съобщиха, че той няма счупвания и няма да се наложи да ходи в болница, но има контузия на едната ръка.

При новия рестарт за съкратеното на 11 обиколки състезание пак стана опасно падане – този път на земята се озоваха Лука Лунета и Серхио Гарсия, които бяха изнесени на носилки от пистата и надпреварата пак беше спряна.

И последните 7 обиколки минаха безпроблемно с битката на Гонсалес и Гевара за победата, като зад тях отново имаше 2-3 падания в дъното на колоната, но пилотите бяха невредими.

