Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

  • 1 март 2026 | 09:27
  • 402
  • 0
Мануел Гонсалес спечели в Moto2 след две спирания на състезанието

Мануел Гонсалес (Калекс) спечели шестата си победа в Moto2, след като завърши първи в доста скъсеното първо състезание за сезон 2026 в Тайланд. На финала Гонсалес спечели с по-малко от една десета пред Исан Гевара (Боскокурсо).

Гонсалес излезе начело в края на предпоследната обиколка, когато съкрати разликата от по-малко от половин секунда, за да атакува лидера Гевара. След това до края на надпреварата Гонсалес, който миналата година беше сред претендентите за титлата, но се срина в края на сезона, сега успя да покрие всички атаки на Гевара.

3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд
3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

В самия край Гевара пробва атака от външната страна на спирането за последния завой преди финала, но Гонсалес не допусна изненади и ускори спокойно на излизането от последния завой. Трети завърши Даниел Холгадо (Калекс).

Състезанието в Moto2 обаче можеше и да не се проведе заради поредицата инциденти и двете му спирания с червен флаг.

Първо падна Давид Алонсо, който се удари в Сена Аджиъс, който пък получи повреда и темпото му рязко спадна. Алонсо беше откаран в медицинския център ни пистата, откъдето малко преди края на състезанието съобщиха, че той няма счупвания и няма да се наложи да ходи в болница, но има контузия на едната ръка.

При новия рестарт за съкратеното на 11 обиколки състезание пак стана опасно падане – този път на земята се озоваха Лука Лунета и Серхио Гарсия, които бяха изнесени на носилки от пистата и надпреварата пак беше спряна.

И последните 7 обиколки минаха безпроблемно с битката на Гонсалес и Гевара за победата, като зад тях отново имаше 2-3 падания в дъното на колоната, но пилотите бяха невредими.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

  • 1 март 2026 | 09:45
  • 451
  • 0
3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

3 хилядни от секундата определиха победителя в Moto3 в Тайланд

  • 1 март 2026 | 08:03
  • 1534
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 1 март 2026 | 06:45
  • 6348
  • 0
Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

  • 28 фев 2026 | 18:02
  • 932
  • 0
Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

Ралф Шумахер: Вратата към Формула 1 е затворена за Мик

  • 28 фев 2026 | 17:40
  • 1366
  • 1
Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн

Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн

  • 28 фев 2026 | 17:06
  • 1524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 6963
  • 51
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 115521
  • 744
На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

  • 1 март 2026 | 09:45
  • 451
  • 0
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 2600
  • 3
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 28058
  • 39
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 3341
  • 1