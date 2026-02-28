Монако отново мечтае за Европа след успех над Анже

Отборът на Монако продължи възхода си в Лига 1 след като надви тима на Анже с 2:0 в мач от 24-ия кръг на френската Лига 1. Това помогна на момчетата от Княжеството да се изравнят на шестото място във временното класиране с тима на Лил, докато съперникът към момента се държи около “златната среда” с цели 12 точки над зоната на изпадащите.

Монако, който само преди три дена отпадна от Шампионската лига след загуба с един гол от Пари Сен Жермен, влезе в двубоя без поражение в първенството от средата на януари. На полувремето резултатът бе равен, но Фоларин Балогун (57’) и Симон Адингра (62’) се разписаха са отрицателно време и домакините прибавиха три много ценни точки към актива си.