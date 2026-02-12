Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Марин Петков помогна за първи гол с екипа на новия си тим Ал-Таавoн в Саудитска Арабия. Доскорошният футболист на Левски направи асистенция при гостуване на Дамак в мач от 22-рия кръг на шампионата в местната елитна дивизия, но отборът му загуби с 1:2. След този резултат съставът остава на пета позиция.

Това беше второ участие на българина, като и в първия път той беше титуляр. Петков действаше по крилото и още в 14-тата минута изведе бразилския си съотборник Биел за 1:0.

Biel marcou o primeiro golo ao serviço do Al-Taawoun, esta tarde frente ao Damac. #EmprestadosSCPpic.twitter.com/jPuV6e7f6g — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) February 12, 2026

Домакините имаха претенции, че при атаката българският национал е извършил нарушение, удряйки съперников играч с ръка. Все пак съдиите прецениха, че такова няма, като потвърдиха попадението.

После обаче тимът на Дамак обърна с два гола на юношата на Пари Сен Жермен Яку Мейте (34’, 82’)

Марин Петков остана на терена до 73-тата минута, когато беше заменен.

В следващия кръг Ал-Таавoн ще е домакин на Ал-Файха (20 февруари), след което ще приеме звездния Ал-Хилал (24 февруари) на Карим Бензема.