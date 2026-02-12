Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Таавон
  3. Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

  • 12 фев 2026 | 19:45
  • 1997
  • 1
Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Марин Петков помогна за първи гол с екипа на новия си тим Ал-Таавoн в Саудитска Арабия. Доскорошният футболист на Левски направи асистенция при гостуване на Дамак в мач от 22-рия кръг на шампионата в местната елитна дивизия, но отборът му загуби с 1:2. След този резултат съставът остава на пета позиция.

Това беше второ участие на българина, като и в първия път той беше титуляр. Петков действаше по крилото и още в 14-тата минута изведе бразилския си съотборник Биел за 1:0.

Домакините имаха претенции, че при атаката българският национал е извършил нарушение, удряйки съперников играч с ръка. Все пак съдиите прецениха, че такова няма, като потвърдиха попадението.

После обаче тимът на Дамак обърна с два гола на юношата на Пари Сен Жермен Яку Мейте (34’, 82’)

Марин Петков остана на терена до 73-тата минута, когато беше заменен.

В следващия кръг Ал-Таавoн ще е домакин на Ал-Файха (20 февруари), след което ще приеме звездния Ал-Хилал (24 февруари) на Карим Бензема.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 1180
  • 0
Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 827
  • 2
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

  • 12 фев 2026 | 14:29
  • 6848
  • 12
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 1364
  • 0
Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

  • 12 фев 2026 | 13:39
  • 8635
  • 12
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 2118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 35561
  • 132
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 23847
  • 30
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 11875
  • 1
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 27484
  • 57
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 19:25
  • 16937
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 11016
  • 19